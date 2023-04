Migliori epilatori 2023: l’estate sta arrivando, non bisogna farsi ritrovare impreparati

L’estate sta arrivando e tutti l’aspettano con trepidante attesa. La voglia di mare, di sole, di relax è infatti sempre maggiore. In molti, quindi, per non ritrovarsi impreparati, già da ora si chiedono quali siano i migliori epilatori del 2023.

Ma la depilazione è una questione più estetica o igienica e chi fu il primo a praticarla un uomo o una donna, ve lo siete mai chiesti? Sembrerebbe che all’inizio ci si depilasse perché d’inverno i peli si congelavano e provocavano grossi geloni.

In seguito gli egiziani iniziarono ad associare la depilazione all’igiene, alla purezza spirituale e all’estetica. Come spiega il noto sito MarieClaire, gli egiziani, però, erano perseguitati anche dai parassiti, motivo per il quale quasi tutti si depilavano. Una delle prime a radersi fu Cleopatra ma sembra che, invece del rasoio, usasse della ceretta molto simile a quella che si fa oggi con lo zucchero.

Ma ritorniamo al presente, al 2023. In vista dell’estate, per avere gambe lisce e perfette (almeno chi le cerca), quali sono i migliori epilatori in vendita sul mercato? Ce lo dice Qualescegliere, il sito comparatore di offerte.

Come scegliere?

Per scegliere i migliori epilatori, suggerisce Qualescegliere, è importante capire quello che ci si aspetta dalla testina depilatrice. Il numero delle pinzette che estirpano i peli, infatti, variano a seconda del modello che si sceglie. Ovviamente una testina con poche pinzette sarà meno invasiva.

Anche gli accessori sono importanti, ci sono dei kit che ne offrono di vari tipi. Alcuni contengono testine di rasoio che radono e non estirpano i peli, è come se si usasse una lametta. Altri offrono anche il trimmer o il pettine che si applica sopra la testina per ridefinire le aree sensibili come quelle intime.

Ovviamente più accessori ci sono, più il prezzo sale.

Si trovano poi kit dotati anche di testine per il viso, le ascelle e i bikini o di accessori che aiutano a ridurre i fastidi, ad esempio i rulli massaggianti o le semplici sfere che aiutano a tendere la pelle e alzare i peli per estrarli con meno dolore e fatica.

Insomma più accessori e più funzioni (come velocità e wet&dry) si vogliono, più il prezzo dell’articolo sale.

I migliori

Dai test effettuati da Qualescegliere, emerge che tra i migliori epilatori presenti sul mercato in questo 2023, c’è il Braun Silk-épil 9 Flex 9020 Wet&Dry. Ottiene un punteggio di 8.9 su 10 e tra i punti forti c’è la testina completamente flessibile/ampia, la tecnologia grazie alla quale si può sentire meno dolore e il fatto che si può usare anche sotto la doccia. Dura poi a lungo (autonomia) e ha un manico ergonomico con una presa anti-scivolo.

Ottiene il giudizio di migliore per rapporto qualità/prezzo il Panasonic ES-EL2A. Uno dei vantaggi è che è totalmente impermeabile, ha una testina larga, molte pinzette ed è facile da utilizzare. I contro sono che la batteria dura poco e che non ci sono dei riduttori per le zone più delicate.

Ottiene, invece, un punteggio di 8.2 su 10 il Braun Silk-épil 9 9-720 il cui unico punto debole è che ha pochi accessori extra.

