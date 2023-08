I migliori ed economici steroli vegetali per preservare la salute e abbassare il colesterolo

Il nostro organismo produce sostanze importanti che lo aiutano a funzionare meglio. Il colesterolo è uno di queste, ma se in eccesso può portare gravi problemi. Ecco perché gli steroli vegetali possono essere di grande importanza per aiutare la nostra salute. Con il colesterolo in eccesso nelle arterie, infatti, aumenta il rischio di infarti e ictus, oltre alle altre malattie cardiovascolari. Una dieta equilibrata ci aiuta a vivere meglio e sentirci in forma. Pochi grassi e tante fibre dovrebbe essere il motto di noi tutti. Ma quali sono le sostanze naturali che ci aiutano in questo?

Cosa sono i fitosteroli?

Per steroli vegetali si intende dei composti chimici che si trovano nelle piante. La loro struttura è simile a quella del colesterolo, ma a differenza di quest’ultimo che viene prodotto direttamente dal nostro organismo, questi li troviamo invece solo nei vegetali e negli integratori alimentari. Hanno la capacità di diminuire i livelli di colesterolo nel sangue, in quanto competono con il colesterolo per l’assorbimento a livello intestinale.

Benefici per la salute

In questo modo, il colesterolo viene eliminato con le feci e non entra nel circolo ematico. Queste sostanze possono avere altri effetti benefici per la salute, fungendo da antinfiammatori, antiossidanti e immunomodulatori.

Con il grande caldo aumenta la nostra voglia di mare, e a tal proposito consigliamo quelli che sono i migliori abbronzanti da trovare in commercio. Non dobbiamo però curare la pelle trascurando l’interno del nostro corpo, poiché l’alimentazione è fondamentale. Diverse ricerche in campo scientifico dimostrano che l’assunzione di steroli vegetali può ridurre il colesterolo nel sangue in modo significativo e sicuro. Il consiglio è di attuare un’assunzione giornaliera di 1,5-3 grammi, al fine di abbassare il colesterolo totale del 10% e il colesterolo LDL del 15%.

Proteggere le membrane cellulari dai danni ossidativi causati dai radicali liberi

Ridurre l’infiammazione cronica che può danneggiare i vasi sanguigni

Modulare la risposta immunitaria che può essere alterata dallo stress o dalle infezioni

Prevenire la formazione di calcoli biliari dovuti all’eccesso di colesterolo nella bile

Migliorare la funzione intestinale e prevenire la stitichezza

Questa riduzione può portare a una diminuzione del rischio di malattie cardiovascolari del 20-25%. Gli steroli vegetali sono efficaci sia da soli che in combinazione con altri trattamenti, come le statine o i fibrati. Ecco alcuni benefici da elencare per chi li assume regolarmente:

Ecco invece quelle che sono le migliori fonti dove poter trovare steroli vegetali:

Oli vegetali, in particolare quello di riso e quello di semi di mais

Frutta secca, come noci, mandorle, pistacchi e arachidi

Cereali integrali, come avena, orzo, segale e grano

Legumi, come fagioli, lenticchie, ceci e soia

Verdure, come broccoli, cavolini di Bruxelles, cavolfiori e olive

La quantità presente in questi alimenti è però molto bassa, ragion per cui è consigliabile integrare tali alimenti con alcuni prodotti ad hoc, ossia integratori che contengono tale sostanza.

Steroli vegetali, i migliori e più economici

Gli integratori di steroli vegetali sono facilmente reperibili in farmacia, parafarmacia, erboristeria o online. Il prezzo è variabile, ma solitamente costano a partire da 10 euro fino a 30 euro circa. È importante scegliere un integratore di qualità, che ne contenga una quantità adeguata (almeno 800 milligrammi per dose) e che sia privo di additivi o sostanze nocive.

Ecco infine 3 bevande con steroli vegetali acquistabili nei discount e nei supermercati: