“A A Abbronzatissima, sotto i raggi del sole…” cantava Edoardo Vianello. Questa canzone dopo tanti anni riflette ancora la voglia di sfoggiare una pelle abbronzata e luminosa ora che l’estate è finalmente arrivata. La domanda che però ci si pone è: quali sono i migliori oli abbronzanti da acquistare al supermercato per ottenere una tintarella da favola senza spendere una fortuna? Ebbene, di prodotti ce ne sono molti anche di economici, basta solo scegliere quelli giusti. Ne abbiamo selezionato 5 basandoci sulle opinioni degli esperti e dei consumatori.

Ma cosa sono esattamente gli oli abbronzanti, in cosa differiscono dalle creme solari?

Cosa sono

I migliori oli solari abbronzanti sono dei prodotti cosmetici che si usano per facilitare l’abbronzatura della pelle e per migliorarne l’aspetto. Il loro scopo primario è quello di favorire una tintarella più rapida e intensa. Sugli scaffali dei supermercati ce ne sono di tanti tipi e molti di essi sono anche economici pur offrendo degli ottimi risultati.

Tali prodotti, molto spesso, contengono sostanze come l’olio di oliva, quello di carota, di cocco ma anche l’olio di noci brasiliane e aiutano ad idratare la pelle, rendendola più morbida. Favoriscono inoltre un colore uniforme durante l’esposizione al sole. Non offrono, però, una protezione adeguata contro i raggi UV perché molti di essi non contengono filtri solari e non forniscono una protezione sufficiente per i danni causati dal sole o le scottature. Per questo sarebbe importante utilizzare anche le cremi solari con adeguata protezione solare SPF.

In conclusione tali oli non devono essere considerati come dei sostituiti delle creme. Queste ultime, infatti, sono considerate la scelta più affidabile per la protezione solare perché offrono una maggiore difesa dai raggi UV.

I 5 migliori ed economici oli abbronzanti che trovi nel supermercato per una tintarella da favola

Hanno infatti una formula studiata appositamente per proteggere la pelle. È necessario, quindi, leggere sempre con attenzione l’etichetta del prodotto assicurandosi di utilizzarne uno adeguato alla propria pelle.

Tra i migliori oli abbronzanti economici da acquistare al supermercato c’è sicuramente l’Hawaiian Tropic Protective Dry Spray Oil da 200 Ml il cui costo si aggira intorno ai 10 euro. Esso è disponibile con protezioni SPF 8, 10, 15 e 30, ha una fragranza tropicale e lascia la pelle morbida e profumata.

Più costoso, invece, è l’Australian Gold Bronzing Intensifier che sul sito ufficiale dell’azienda costa 22,90 euro (250 ml di prodotto). Si tratta di un olio secco a base acquosa che non unge. È arricchito inoltre con estratto di noce nera ed è l’ideale per chi vuole un’abbronzatura intesa e di lunga durata. Sul sito è comunicato che questo olio non contiene filtri solari per cui in caso di esposizione al sole deve essere abbinato alla protezione solare (SPF).

Salendo ancora di prezzo c’è il Collistar Olio Secco Superabbronzante Idratante che sul sito ufficiale costa 34 euro (200 ml di prodotto). Si tratta di un olio secco super abbronzante con SPF 15. La sua nuova formula di filtri UV attiva la vitamina D, esclude solo i raggi dannosi e si può usare anche sul viso e i capelli.

Infine tra i migliori oli abbronzanti economici ci sono il Lancaster Sun Beauty e il Cocosolis Choco. Il primo con protezione SPF30 offre tutti i benefici di un olio senza l’effetto grasso. Ha una formula ecologica per gli oceani e offre un’abbronzatura dorata e impeccabile. Il prezzo parte dai 20 euro circa. Infine il Cocosolis non è testato sugli animali e costa 32 euro per 110 Ml di prodotto. Si legge sul sito ufficiale che è adatto per la pelle delicata e sensibile e che inoltre è una fonte di vitamine, di minerali, di principi bioattivi e antiossidanti.

Riassumendo….

1. Gli oli solari abbronzanti si usano per facilitare l’abbronzatura della pelle

2.

Non tutti offrono la protezione contro il sole per cui sarebbe sempre meglio usarli insieme alle creme3. Tra i migliori 5 presenti al supermercato ci sono l’Hawaiian Tropic Protective Dry Spray Oil, il Collistar Olio Secco Superabbronzante Idratante e il Lancaster Sun Beauty. Inoltre il Cocosolis Choco e l’Australian Gold Bronzing Intensifier.

