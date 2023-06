L’estate sta arrivando per cui, per combattere il caldo, sale la voglia di bevande fresche e dissetanti. Tra le opzioni più apprezzate ci sono gli infusi rinfrescanti preparati con frutta ed erbe naturali che offrono benefici alla salute e sollievo al palato.

Si preferiscono ad altre bevande nella bella stagione soprattutto perché hanno un gusto più leggero. Ciò può rivelarsi molto gradevole nei giorni più caldi quando si desidera bere solo qualcosa di leggero e dissetante.

Il punto di forza degli infusi, poi, è la varietà dei sapori in quanto vi è un’innumerevole combinazione di ingredienti. Nel periodo estivo, quando si ha una maggiore varietà di frutta fresca e di erbe aromatiche, grazie a essi, si possono anche sperimentare nuove e deliziose combinazioni per crearne di nuovi gustosi e personalizzati.

Detto ciò, ecco quali vale la pena di provare per rapporto qualità prezzo secondo le recensioni dei consumatori.

Si possono preparare in casa?

È possibile preparare in casa infusi rinfrescanti, il processo è infatti semplice e richiede poco tempo.

Per la preparazione è necessario scegliere prima di tutto le erbe o la frutta preferita. Si deve poi riscaldare l’acqua e portarla a bollore. Il quantitativo dipende da quanto infuso si vuole preparare: l’ideale sarebbe 1 litro d’acqua in modo tale da conservare la bevanda per più giorni.

Passiamo agli ingredienti. Se si utilizzano delle erbe fresche, esse si potranno schiacciare leggermente o strappare in modo che rilascino gli oli essenziali. Nel caso di frutta secca basterà schiacciarla o lasciarla intera.

Essi, poi, andranno inseriti nell’acqua calda, coperti e lasciati in infusione per 5-10 minuti o a seconda del tempo richiesto dagli ingredienti usati.

I migliori ed economici infusi rinfrescanti da acquistare nei discount

Se si preferisce un gusto più intenso, si potrà prolungare il tempo di infusione. L’intruglio si dovrà poi filtrare e versare in una tazza o in una bottiglia. Se lo si vuole fresco, lo si potrà lasciare in frigo per qualche ora. Per personalizzare il sapore si potranno aggiungere dolcificanti come miele, zucchero o agave o aggiungere menta o fette di agrumi. Ovviamente le proporzioni e il tempo di infusione varierà a seconda delle preferenze e del tipo di infuso che si sta preparando.

Tra i migliori infusi rinfrescanti da acquistare nei discount secondo i consumatori c’è il Nativa – Tè Verde al Limone – Tetra di Rauch. Si legge sul sito ufficiale del prodotto che è a base di vero infuso di tè verde e che non è gassato. Si tratta di una bevanda perfetta per chi ama dissetarsi in modo naturale ed è ideale da gustare in ogni momento del giorno.

Da Aldi, invece, si può trovare l’infuso Mr Perkins Tè allo zenzero con limone in confezione da 25 bustine. Esso è aromatizzato alle erbe aromatiche con zenzero al gusto di limone. Costa 1,59 euro sul sito ufficiale dei supermercati Aldi.

Segnaliamo inoltre l’infuso Zenzero-Limone Pompadour che è un’ottima bevanda anche nei cambi di stagione grazie alle sue vitamine e ai minerali. L’abbinamento dello zenzero, dal sapore speziato e pungente, con il limone lo rende molto rinfrescante, tonico e ricco di gusto. Si può consumare in ogni momento della giornata, sia caldo che freddo.

Da Lidl, infine, si può acquistare l’infuso alle 9 erbe aromatiche Lord Nelson che contiene menta, citronella, camomilla, mora, melissa, verbena, finocchio, roibos e tiglio. È un prodotto molto profumato ed è perfetto dopo i pasti e la sera grazie alla sua azione digestiva e rilassante.

Riassumendo….

1. Gli infusi sono spesso preferiti in estate perché rinfrescanti, idranti e dal gusto leggero

2. Nei discount e nei supermercati se ne trovano di tanti tipi

3. Secondo i consumatori alcuni tra i migliori per rapporto qualità/prezzo sono il Nativa – Tè Verde al Limone – Tetra di Rauch, il Mr Perkins Tè allo zenzero con limone, Zenzero-Limone Pompadour e 9 erbe aromatiche Lord Nelson.

