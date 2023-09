I dolci al cucchiaio, come budini, creme, mousse e tiramisù, sono molto apprezzati dagli italiani per cui si cercano quelli migliori da acquistare al supermercato. In arrivo dei buongustai, arriva quindi l’ultima analisi di 2023 di Altroconsumo che ha analizzato le marche più gettonate controllando il valore nutrizionale, gli ingredienti e la porzione.

Ma qual è il segreto del successo di tali dessert? Sicuramente il loro sapore, la versatilità e la presentazione accattivante. La grande popolarità di questi prodotti deriva inoltre dalla capacità di soddisfare il desiderio di dolcezza e di gusto sempre diverso in modo comodo e delizioso.

Come è avvenuto il test

Altroconsumo, nella realizzazione della classifica dei migliori dolci al cucchiaio 2023, ha sommato il punteggio ottenuto dal valore nutrizionale (55%), dagli additivi (15%), dal grado di trasformazione (10%), dagli edulcoranti (10%) e dalla porzione (5%).

Il primo è quello che valuta il contenuto calorico, il sale, le fibre, le proteine, la quantità degli zuccheri, etc che è calcolato dall’associazione mediante Nutriscore.

Per quanto riguarda gli additivi, sono stati considerati come prodotti migliori, quelli che ne contenevano pochi mentre per il grado di trasformazione è stato contato il numero di ingredienti ultra-processato o di additivi che hanno reso il prodotto più appetibile e gustoso. Più alto è tale numero, minore è il punteggio assegnato.

In merito agli edulcoranti, invece, la loro presenza è stata valutata in modo negativo. Ricordiamo che nel rapporto di giugno 2023, l’Oms ha indicato che i dolcificanti/sostituti dello zucchero non aiutano a perdere peso e possono addirittura rappresentare un rischio per la salute. Infine il Nutri-score ha anche fornito una valutazione nutrizionale per 100 grammi e non per porzione, informazione utile per avere un’idea parziale di ciò che si mangia nell’effettivo.

Migliori dolci al cucchiaio 2023 da acquistare al supermercato secondo Altroconsumo

I motivi per i quali si acquistano i dolci al cucchiaio sono il sapore e la morbidezza che per molti sono delle componenti alle quali non si può rinunciare. E poi, c’è molta varietà: soddisfano, infatti, una vasta gamma di preferenze. Ci sono, ad esempio, le mousse al cioccolato, i tiramisù al caffè e tante altre opzioni, ognuna con il proprio profilo di gusto. Anche la presentazione fa la sua parte in quanto molti di essi sono serviti in bicchieri o coppe individuali, il che li rende non solo deliziosi ma anche molto attraenti. Inoltre la consistenza morbida e la dolcezza evocano spesso una sensazione di comfort e soddisfazione che li rende popolari come comfort food.

Dopo la classifica delle migliori merendine 2023 da acquistare al supermercato, Altroconsumo ha diramato anche quella dei dolci al cucchiaio. Sul podio ci sono, con il punteggio di 67 (buono), il Milbona Riso al latte (formato 200g, Energia per porzione 216 kcal) e l’Alpro nocciola-cioccolato dessert 100% vegetale. Quest’ultimo nel formato 2x113g con energia per porzione di 90 kcal.

Seguono il Fage Risolat 1% vaniglia, il Nestlè dessert proteico kvarg al lampone lindahls e il Nestlè lindahls protein pudding gusto cioccolato. Inoltre ci sono il Danone Hipro 15 g proteine gusto stracciatella, il Danone Hipro 15g proteine cocco e il Nestlè dessert proteico kvarg alla stracciatella lindahls.

Riassumendo…

1. I dolci al cucchiaio sono molto amati per il loro sapore, la versatilità e la presentazione spesso accattivante

2. È arrivata la classifica dei migliori 2023 di Altroconsumo

3. Sul podio ci sono: Milbona Riso al latte, Alpro nocciola-cioccolato dessert 100% vegetale e il Fage Risolat 1% vaniglia.

