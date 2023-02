Classifica delle migliori merendine 2023 da acquistare al supermercato secondo Altroconsumo

Quali sono le migliori merendine da acquistare al supermercato? Se lo chiedono in molti anche perché esse sono la soluzione ideale “comoda e pratica” da alternare ad altri alimenti.

Prima di acquistarle, però, bisogna prestare attenzione alle calorie, soprattutto se il consumo è indirizzato ai bimbi più piccoli.

Ma chi ha inventato la prima merendina confezionata e qual è stata, ve lo siete mai chiesti? Ebbene, la prima che è apparsa nel nostro paese negli anni cinquanta dello scorso secolo è stata il Mottino, la versione in miniatura del panettone Motta. Se lo ricorderanno bene le nostre nonne perché all’epoca era un lusso consumare un articolo di questo genere.

Ora invece sugli scaffali dei supermercati ce ne sono di innumerevoli tipi per cui c’è solo l’imbarazzo della scelta. In aiuto arriva, quindi, la classifica di Altroconsumo che ha stilato una lista delle migliori merendine in commercio.

Il test di Altroconsumo: su cosa si basa?

Le merendine piacciono a tutti siano agli adulti e che ai piccini, quali sono allora le migliori da scegliere? Altroconsumo ha testato 90 prodotti analizzando gli ingredienti e i valori nutrizionali e attribuendo un punteggio a 1 a 100.

Ha valutato quindi i valori nutrizionali ovvero il contenuto calorico, il sale, le fibre, la quantità di zuccheri e tanto altro in base al Nutriscore. Quest’ultimo valuta in modo negativo il contenuto in grassi saturi, gli zuccheri e il sale dei prodotti mentre in maniera positiva il contenuto di fibra, di frutta/verdura e proteine.

Il giudizio dell’Associazione che aiuta i consumatori nelle scelta, poi, ha concentrato l’attenzione anche sugli aromi e sugli additivi la cui presenza ha inciso (in parte) sul punteggio finale in modo negativo.

Questo perché per quanto concerne gli additivi ce ne sono di 4 tipi: quelli accettabili, i tollerabili, i poco raccomandabili e quelli da evitare. Questi ultimi ovviamente hanno fatto abbassare il punteggio. Anche la presenza di aromi ha influito in modo negativo sulla valutazione del prodotto, soprattutto nel caso di sostanze di natura sintetica.

La classifica del 2023

È di febbraio 2023, quindi nuovissima, la classifica di Altroconsumo inerente alle migliori merendine da acquistare al supermercato. Ottiene il punteggio di 53 (qualità media) il tortino Esselunga Equilibrio con grano saraceno, mais e riso senza glutine. Il prezzo medio è di 25 centesimi a porzione.

Tutte le altre ottengono invece punteggi più bassi: a 49 punti ad esempio c’è l’Esselunga Bio plumcake o il Coop plumcake integrale. A 48 punti i Pan goccioli del Mulino Bianco e i Flauti al cioccolato sempre di Mulino Bianco.

