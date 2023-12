Un altro importante test ci arriva dagli esperti di Altroconsumo. Stavolta ci dedichiamo ai migliori detersivi per lavatrice. Si tratta di prodotti liquidi che non vengono esaminati solo per il lavaggio del bucato, ma anche per il rispetto dell’ambiente. I tessuti presi in esame sono quattro: cotone, misto cotone/poliestere, poliestere e poliammide. Naturalmente, particolare attenzione anche alla capacità di tali prodotti di non rovinare i colori dei capi lavati.

Il test degli esperti

Stavolta Altroconsumo ha preso in esame ben 33 detersivi liquidi per lavatrice.

Lo scopo è quello di individuare quali siano i migliori in merito a lavaggio, ambiente e prezzo. Ecco infatti un altro importante parametro da prendere in considerazione, ossia il rapporto qualità prezzo. In un periodo di forte crisi economica come quello che stiamo vivendo nel nostro paese, diventa infatti fondamentale riuscire a trovare prodotti che offrano un buon compromesso tra la qualità che ci occorre e i soldi che possiamo ancora spendere. Dalle indagini infatti scopriamo che il carovita sta mettendo in difficoltà il 63% delle famiglie italiane . La spesa non può essere certo un lusso, eppure molti italiani stanno stringendo la cinghia. Trovare buoni prodotti aeconomici diventa quindi di estrema importanza.

Ciò detto, possiamo ora finalmente concentrarci sul test effettuato e scoprire quali sono i migliori detersivi per lavatrice. Il lavaggio durante i test è stato impostato a 30 °C, temperatura che consente di avere buoni risultati con un risparmio non indifferente in bolletta. A quanto pare non tutti i prodotti hanno superato la prova delle macchie grasse, ossia quelle che lasciano sui capi prodotti come l’olio, la maionese o anche il rossetto. Al vaglio anche la capacità di questi detersivi di sbiancare i capi, laddove necessario, attraverso sbiancanti ottici. Il grado di sbiadimento è stato misurato su 22 colori diversi e dopo 20 lavaggi. Anche in questo caso i test hanno dato esiti altalenanti, e non tutti i prodotti si sono rivelati essere idonei.

Migliori detersivi per lavatrice

Come dicevamo, grande importanza anche all’ambiente. Gli esperti hanno valutato gli ingredienti dei prodotti per scoprire il grado di tossicità e l’impatto sull’ambiente. Ebbene, il risultato migliore lo ha ottenuto Carrefour Eco Planet Mughetto e Lavanda che si aggiudica 73 punti e svetta in alto nella classifica. Per tale prodotto è arrivato anche il primo posto nella classifica delle migliori scelte green, visto che ha un impatto ambientale minore rispetto agli altri detersivi testati. Unico neo, non brilla particolarmente sul grado di bianco dei tessuti. Per il secondo posto, con 72 punti, c’è invece Ecoblu Bucato Marsiglia, il quale ottiene anch’esso il riconoscimento come miglior scelta Green. Il prodotto in questione ha però un costo più elevato rispetto all’altro venduto da Carrefour.

Una classifica a parte la merita invece proprio il discorso qualità prezzo. A tal proposito, il detersivo per lavatrice migliore è invece Formil Lidl-Marsiglia. Il suo punteggio è di 62, ma il suo prezzo è molto più conveniente degli altri. Non brilla nemmeno per l’impatto ambientale. Al secondo posto di questa classifica troviamo invece Dat 5 (MD) Marsiglia. Anche in questo caso parliamo di un prodotto conveniente, ma decisamente poco ecologico. Ha totalizzato in totale 60 punti.

I punti chiave…