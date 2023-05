Migliori detersivi per lavastoviglie secondo Altroconsumo da comprare al supermercato

Ormai sono sempre di più le persone che hanno la lavastoviglie in casa, un strumento non indifferente, considerando che anche lavare due volte al giorno i piatti per chi lavora, può diventare una vera e propria perdita di tempo. La lavastoviglie, insomma, è un elettrodomestico ormai diffuso e di conseguenza diventa importante anche la scelta del detersivo per lavastoviglie. Ci sono tante variabili da considerare, da un lato l’efficacia ma anche il rispetto dell’ambiente, che conta moltissimo in questo periodo storico. A darci una mano nella scelta del miglior detersivo per lavastoviglie è Altroconsumo, che ha stilato una vera e propria lista di prodotti in base al rapporto qualità prezzo, la sostenibilità e quelli più efficaci. Quali sono i migliori detersivi per lavastoviglie?

La lista dei detersivi con la scelta Green

Altroconsumo ha analizzato 42 detersivi per lavastoviglie in formato monodose quindi pastiglie e tabs, in gel e in polvere.

Per quanto riguarda la Miglior Scelta Green, sono due i prodotti che si sono aggiudicati l’ambito titolo della nota rivista ossia i detersivi Amo essere Eco Dexal (Eurospin) e Esselunga per chi ama la natura Tutto in uno.

Le marche e i punteggi

Questi due prodotti hanno un basso impatto ambientale e hanno ottenuto anche buoni punteggi per quanto riguarda la qualità.La maggior parte dei prodotti analizzati sono “tutto-in-uno”, quindi non prevedono l’aggiunta di sale o di brillantante, ci sono poi le pastiglie, sicuramente pratiche perchè già dosate e i gel. In questo ultimo caso, Altroconsumo ha sottolineato che il numero di lavaggi indicati sono superiori rispetto a quanti effettivamente vengono fatti. Perché le indicazioni si riferiscono spesso ad uno sporco leggero.

In ogni caso, tra i migliori detersivi per lavastoviglie ci sono Esselunga Pastiglie – limone, primo in classifica con 69 punti e un prezzo di circa 5,35 euro in vendita al supermercato.

Migliori detersivi per lavastoviglie secondo Altroconsumo

Subito dopo si piazza Pril Excellence 4 in 1 caps, con 67 punti e un prezzo di vendita medio di 3,49-6,19 euro. Sempre con 67 punti troviamo Pril Gold -12 azioni, in vendita a 5,19-6,79 euro.Sul podio, però, si trovano anche altri prodotti che la famosa rivista dei consumatori ha considerato ottimali. Tra questi Winni’s Tabs e Amo Essere Eco (Eurospin) Dexal 40 tabs, entrambi con 65 punti e un prezzo di vendita rispettivamente di 3,15-5,45 euro e 4,19 euro. Con 61 punti, invece, spiccano Esselunga per chi ama la natura Pastiglie lavastoviglie e Denk Mit Nature tabs, che hanno un prezzo medio di 3,85 e 3,35-3,99 euro.Sotto i 60 punti, troviamo Pril Tutto in 1 gel pro nature, con 58, Aquam (Tigotà) Active tabs formula all inclusive con 57 punti e Pril Excellence duo gel – Sciogli grasso con 55. In questo caso, i prezzi di questi tre prodotti sono rispettivamente: 3,95-6,49 euro, 4,65 euro e 5,29-6,53 euro.

Nella classifica dei detersivi migliori per lavastoviglie, troviamo anche:

Fairy Platinum gel all in 1 – brezza marina 55 punti e un prezzo di 5,15-5,98 euro

Carrefour Eco Planet Gel profumo di limone 55 punti e un prezzo di (4,89-4,99 euro

Finish Quantum + igiene gel raccomandato da Napisan -Limone 55 punti e un prezzo di 5,30-6,69 euro

Finish Power Gel 0% 54 punti e un prezzo di (4,68-6,58 euro

re Dexal (Eurospin) Tabs tutto in 1 – potere attivo con 54 punti e in vendita a 3,49 euro.

Selex Casa Bella (Famila, A&O, Dok) Tutto in 1 – 10 funzioni – limone 54 punti

Esselunga per chi ama la natura Gel profumo di limone.

Tutta la lista completa dei migliori detersivi si trova su Altroconsumo.

In linea definitiva, i migliori detersivi per lavastoviglie considerati dalla rivista sono quelli con un buon rapporto qualità prezzo, sostenibilità e buoni punteggi. In vendita se ne trovano di vari tipi e quello che ha conquistato il primo posto in assoluto è Esselunga Pastiglie – limone.