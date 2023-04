Miglior caffè macinato per moka da comprare al supermercato secondo Altroconsumo

Gli italiani amano il caffè e non è un segreto. C’è chi ne prende anche tre al giorno, chi si accontenta di quello mattutino ma rigorosamente del bar, chi ormai lo prepara a casa usando le capsule e chi, nonostante tutto, rimane fedele al caffè della moka. E proprio qui viene in soccorso Altroconsumo, che ha stilato la consueta classifica dei migliori caffè macinati per moka da acquistare al supermercato. Anche se ormai molte persone usano il caffè in capsule, il caffè macinato per la moka rimane un classico e le vendite lo dimostrano.

Miglior caffè macinato per moka, ecco i marchi top secondo Altroconsumo

Ma quali sono i migliori marchi e sopratutto come scegliere? Secondo il test di Altroconsumo le migliori marche di caffè macinato per moka sono Illy Classico caffè tostato macinato che ha guadagnato ben 77 punti. Il prezzo medio di questo caffè è di 30,36 euro al kg, una confezione da 250 grammi costa 7,59 euro.

Alcuni consigli utili

Sempre con 77 punti troviamo Carrefour Classico Miscela Tradizionale. In questo caso il prezzo medio è di 6,32 euro al kg, e una confezione da 250 grammi costa 1,58 euro. Ci sono anche Lavazza Qualità Rossa che ha guadagnato 75 punti (il prezzo medio è di 12,60 euro al chilo, la confezione da 250 grammi costa 3,15 euro) e sempre con 75 punti troviamo Conad Caffè Macinato Qualità Classica. Prezzo medio al chilo 7,50 euro mentre la confezione da 250 grammi costa 1,87 euro.Nella classifica di Altroconsumo sono presenti anche altri marchi, tra cui Caffè Vergnano Gran Aroma Miscela Classica con 74 punti, Pellini Top Caffè Arabica 100% (74 punti) e Lavazza Crema e gusto (74). Poi figurano Kimbo Espresso Napoletano con 73, e ancora il caffè Bellarom Lidl Crema 72 punti, Borbone Caffè macinato Miscela nobile (72) e Segafredo Crema ricca.L’Albero Del Caffè Miscela di caffè pregiati bio 71 punti, Esselunga Classico 70, Don Jerez Eurospin Caffè Qualità Oro (69) e Splendid Classico (67) chiudono la lista.

Secondo Altroconsumo, nonostante le cialde e le capsule hanno offuscato l’idea della convivialità che sta alla base del caffè macinato, il mercato resiste. Questo anche grazie al prezzo contenuto. Per analizzare le marche considerate, Altroconsumo ha tenuto conto di vari parametri, tra cui l’umidità, che influisce sulla conservazione.

Nel caso specifico queste marche ne hanno davvero poca a eccezione di un marchio che riceve un giudizio accettabile. Un altro fattore considerato è la presenza o meno di ceneri e la quantità di composti nel caffè in grado di solubilizzarsi in acqua bollente.

Alla fine dei test, quindi, è emerso che Illy Classico è il migliore del test, soprattutto per l’alta qualità ma anche per il prezzo corposo ma adeguato. Anche Carrefour Classico è migliore del test e miglior prodotto, mentre Bellarom Crema Lidl è il miglior acquisto e anche quello meno costoso.

Altroconsumo ha anche dato alcuni consigli per ottenere la tazzina di caffè perfetta. Ad esempio è fondamentale considerare la quantità di acqua:

«Se quest’ultima non c’è, versate l’acqua fino al centro della valvola circolare da cui esce il vapore»

In più per evitare una tazzina non buona, bisogna tenere conto degli sbalzi di temperatura. Quando inizia a bollire, non bisogna subito spegnere il fuoco e una volta pronto, si deve mescolare il caffè.