Migliori dentifrici da usare e in vendita al supermercato secondo Altroconsumo

La nota associazione dei consumatori italiani Altroconsumo ha condotto un’indagine sui migliori dentifrici in vendita nei supermercati italiani. Il dentifricio, si sa, è una componente fondamentale per l’igiene orale di ogni persona. Non solo però, perché acquistare un prodotto di qualità è indispensabile per prevenire o perfino risolvere problemi sia ai denti che alle gengive.

Ogni volta che andiamo al supermercato la scelta di dentifrici è enorme. Spesso e volentieri si punta a prendere il dentifricio che costa di meno, oppure quello più scontato. Altri ancora invece preferiscono puntare sulla marca di dentifricio ritenuta migliore soltanto per il nome o perché oggetto di una pubblicità famosa. Sarà la scelta giusta da fare?

Classifica migliori dentifrici in vendita al supermercato secondo l’ultimo test di Altroconsumo

1) Conad Protezione Completa – 71 – Qualità Ottima – Prezzo medio 0,89 euro a confezione – formato 75 ml – Prezzo medio per 100 ml 1,19 euro – Migliore del Test – Miglior Acquisto

2) Acquafresh Tripla Protezione Menta Fresca – 71 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,25 euro a confezione – Formato 75 ml – Prezzo medio per 100 ml 1,66 euro – Migliore del Test

3) Elmex Protezione Carie – 67 – Qualità Buona – Prezzo medio 3,97 euro a confezione – Formato 75 ml – Prezzo medio per 100 ml 5,29 euro

4) Antica Erboristeria Totale Salvia e Menta – 63 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,40 euro a confezione – Formato 75 ml – Prezzo medio per 100 ml 1,86 euro

5) Meridol Protezione Gengive – 63 – Qualità Buona – Prezzo medio 4,22 euro a confezione – Formato 75 ml – Prezzo medio per 100 ml 5,63 euro

6) Pasta del Capitano Placca e Carie – 59 – Qualità Media – Prezzo medio 1,32 euro a confezione – Formato 75 ml – Prezzo medio per 100 ml 1,76 euro

7) Sensodyne Complete Protection – 54 – Qualità Media – Prezzo medio 4,24 euro a confezione – Formato 75 ml – Prezzo medio per 100 ml 5,65 euro.

In lizza c’è anche Colgate Total Original

8) Colgate Total Original – 54 – Qualità Media – Prezzo medio 2,86 euro a confezione – Formato 75 ml – Prezzo medio per 100 ml 3,81 euro

9) AZ Pro-Expert Prevenzione Superiore Menta – 49 – Qualità Bassa – Prezzo medio 2,77 euro a confezione – Formato 75 ml – Prezzo medio per 100 ml 3,69 euro

10) Biorepair Total Protective Repair – 49 – Qualità Bassa – Prezzo medio 3,45 euro a confezione – Formato 75 ml – Prezzo medio per 100 ml 4,60 euro

A sorpresa il miglior dentifricio di quest’anno in vendita al supermercato è il dentifricio Conad Protezione Completa.

Lo ha stabilito l’ultimo test di Altroconsumo, che premia il prodotto del Conad sia come miglior acquisto che migliore del test.

Sul podio anche i dentifrici Acquafresh Tripla Protezione Menta Fresca ed Elmex Protezione Carie, rispettivamente con 71 e 67 punti.

Migliori dentifrici da usare e in vendita al supermercato secondo Altroconsumo

Grazie alla lista in oggetto è così possibile trovare in vendita il migliore prodotto per l’igiene dentale, senza spendere una fortuna e molto importante per la salute.

Riassumendo

– Altroconsumo ha condotto una ricerca sui migliori dentifrici in vendita nei supermercati italiani.

– Il dentifricio è un elemento indispensabile nella vita di ogni persona per quanto riguarda l’igiene orale.

– Per l’indagine sono stati presi come riferimento i dati su formato e prezzo medio di acquisto.

– Il primo posto se lo aggiudica a sorpresa il dentifricio Conad Protezione Completa.

– Il riconoscimento come Miglior Acquisto anche per il dentifricio Acquafresh Tripla Protezione Menta Fresca.