Migliori birre dell’estate 2023 secondo l’ultimo test di Altroconsumo

La birra è uno di quei prodotti a cui non si rinuncia facilmente in estate e sopratutto durante le serate più calde. Quali sono le migliori birre da gustare nelle calde serate di quest’estate? Prima che arrivi l’ondata di calore più intensa e duratura dell’anno, fate scorta delle birre premiate nell’ultimo test che Altroconsumo ha eseguito lo scorso mese di giugno. Il premio di migliore birra è andato a Corona Extra 35.5, che si è guadagnata l’etichetta di Migliore del Test. Ottimi punteggi anche per Menabrea Original e Dreher, rispettivamente al secondo e terzo posto. L’etichetta di Miglior Acquisto va invece a Finkbrau 66 cl, con un prezzo medio a bottiglia inferiore a 1 euro. Non mancano nemmeno le sorprese, provenienti da Coop, Conad ed Eurospin.

Classifica migliori birre dell’estate 2023 secondo l’ultimo test di giugno della rivista Altroconsumo

Corona Extra 35.5 cl – Voto 78 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,55 euro a bottiglia – Prezzo medio al litro 4,37 euro – Migliore del Test

Menabrea Original 66 cl – Voto 77 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,65 euro a bottiglia – Prezzo medio al litro 2,50 euro

Dreher 66 cl – Voto 77 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,24 euro a bottiglia – Prezzo medio al litro 1,88 euro al litro

Birra Moretti 66 cl – Voto 77 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,34 euro a bottiglia – Prezzo medio al litro 2,03 euro

Kozel Premium Lager 50 cl – Voto 76 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,54 euro a bottiglia – Prezzo medio al litro 3,07 euro

Ichnusa 66 cl – Voto 76 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,70 euro a bottiglia – Prezzo medio al litro 2,57 euro

Coop La Bionda 66 cl – Voto 76 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,07 euro a bottiglia – Prezzo medio al litro 1,61 euro

Finkbrau 66 cl – Voto 76 – Qualità Ottima – Prezzo medio 0,94 euro a bottiglia – Prezzo medio al litro 1,43 euro – Miglior Acquisto.

Ci sono anche quelle di buona qualità

Birra Castello la Decisa 66 cl – Voto 74 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,24 euro a bottiglia – Prezzo medio al litro 1,88 euro

Warsteiner Premium Verum 66 cl – Voto 73 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,63 euro a bottiglia – Prezzo medio al litro 2,46 euro

Birra Messina Cristalli di Sale 50 cl – Voto 73 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,70 a bottiglia – Prezzo medio al litro 3,40 euro

Wuhrer 66 cl – Voto 73 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,21 euro a bottiglia – Prezzo medio al litro 1,83 euro

Peroni Nastro Azzurro 66 cl – Voto 72 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,52 euro a bottiglia – Prezzo medio al litro 2,30 euro

Birra Moretti Filtrata a Freddo 55 cl – Voto 71 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,56 euro a bottiglia – Prezzo medio al litro 2,84 euro

Ichnusa Non Filtrata 50 cl – Voto 71 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,61 euro a bottiglia – Prezzo medio al litro 3,22 euro.

In lizza anche Birrificio Angelo Poretti

Peroni 66 cl – Voto 70 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,32 euro a bottiglia – Prezzo medio al litro 2,00 euro

Pedavena 66 cl – Voto 70 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,39 euro a bottiglia – Prezzo medio al litro 2,11 euro

Bavaria 66 cl – Voto 70 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,24 euro a bottiglia – Prezzo medio al litro 1,87 euro

Heineken Silver 50 cl – Voto 70 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,60 euro a bottiglia – Prezzo medio al litro 3,20 euro

Forst Premium 66 cl – Voto 70 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,41 euro a bottiglia – Prezzo medio al litro 2,13 euro

Heineken 66 cl – Voto 69 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,50 euro a bottiglia – Prezzo medio al litro 2,27 euro

11 Paralleli (Conad) Bionda 66 cl – Voto 69 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,18 euro a bottiglia – Prezzo medio al litro 1,79 euro

Beck’s 66 cl – Voto 69 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,64 euro a bottiglia – Prezzo medio al litro 2,49 euro

Stella Artois 66 cl – Voto 69 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,68 euro a bottiglia – Prezzo medio al litro 2,54 euro

Best Brau (Eurospin) Premium 66 cl – Voto 68 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,18 euro a bottiglia – Prezzo medio al litro 1,78 euro

Birrificio Angelo Poretti 3 Luppoli 66 cl – Voto 67 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,26 euro a bottiglia – Prezzo medio al litro 1,90 euro

Tuborg 66 cl – Voto 65 – Qualità Media – Prezzo medio 1,34 euro a bottiglia – Prezzo medio al litro 2,03 euro

Otwald 66 cl – Voto 62 – Qualità Media – Prezzo medio 0,79 euro a bottiglia – Prezzo medio al litro 1,20 euro

Willianbrau 66 cl – Voto 58 – Qualità Media – Prezzo medio 0,69 euro a bottiglia – Prezzo medio al litro 1,05 euro

Fonsbrau 66 cl – Voto 58 – Qualità Media – Prezzo medio 0,89 euro a bottiglia – Prezzo medio al litro 1,35 euro

Migliori birre dell’estate 2023 secondo l’ultimo test di Altroconsumo

Grazie al test di Altroconsumo, quindi, è possibile scegliere la bevanda migliore per le calde sere d’estate.

Riassumendo

Acquistare i prodotti migliori badando non è mai facile, sopratutto quando si tratta della birra, di cui tutti o quasi vanno pazzi.

– La migliore del test con un punteggio di 78 punti è la birra Corona Extra 35.5 cl.

– Sul podio anche le birre Menabrea Original 66 cl e Dreher 66 cl, entrambe a quota 77 punti

– Ai piedi del podio Birra Moretti nella confezione da 66 cl, anche lei premiata con il punteggio di 77 punti

– Tra le sorprese segnaliamo Coop La Bionda (settima posizione), 11 Paralleli (Conad) e Best Brau (Eurospin)

– Il Miglior Acquisto secondo Altroconsumo è la birra Finkbrau 66 cl al costo di 0,94 euro a bottiglia