Tutti gli italiani sono alle prese con il pranzo di Capodanno, e sicuramente non avranno tempo per rivedere le proprie ricette del giorno. La classifica delle migliori cucine al mondo però non vuole essere un elenco dei piatti da cucinare, bensì un documento che certifica quanto bene si mangia nelle varie nazioni del nostro pianeta. Ebbene, possiamo dire di essere orgogliosi di quanto tale classifica top 100 ha decretato, visto che l’Italia è addirittura al primo posto.

L’orgoglio del Made in Italy

Per fortuna il made in Italy continua ad inorgoglirci quando si tratta di mangiare.

Dopo la palma ottenuta nel turismo green , ecco un altro grande riconoscimento per il nostro paese. Lo studio ci viene offerto da TasteAtlas, il quale si occupa annualmente di tale classifica. Per stilare l’elenco sono state registrate un totale di 395.205 valutazioni dei piatti e 115.660 valutazioni dei prodotti alimentari. Insomma, una ricerca completa che certamente non ha lasciato nulla al caso. Concentriamoci subito sul podio, dove appunto troviamo nel gradino più alto proprio l’Italia. La valutazione media è condivisa a parimerito con il, ma il nostro paese è stato premiato ulteriormente visto che un suo piatto è risultato essere il più votato di tutti. E quale potrebbe essere il piatto italiano in questione se non la pizza?

La classifica è stata stilata sulla base delle valutazioni che hanno messo in risalto i 50 prodotti alimentari migliori per ciascuna cucina. Dopodiché ogni cucina è stata classificata in base alle valutazioni medie dei piatti e dei prodotti alimentari più votati di ciascun Paese. Il nostro paese può vantare il riconoscimento di essere considerato quello con la cucina più buona del mondo con una valutazione di 4.65, mentre la pizza è al quarto posto tra i piatti più buoni al mondo con 4.7. a superare la pizza però ci sono stati la Picanha brasiliana 4.75, il Roti Canai della Malesia 4.74 e il Phat kaphrao della Thailandia 4.73.

Migliori cucine al mondo, l’Italia è prima

Come detto, siamo primi a parimerito con il Giappone, almeno per quanto riguarda la valutazione generale della cucina. I nipponici hanno infatti ottenuto lo stesso nostro punteggio. Il Maguro nighiri sushi con una valutazione di 4.59 è però il piatto giapponese migliore e non va oltre la 21esima posizione. Il podio generale si completa con la cucina greca che ottiene una valutazione di 4.64. Nella specifica classifica dei migliori piatti al mondo compare con il Dakos al 17esimo posto. Subito fuori dal podio troviamo invece il Portogallo quarto, seguito poi dalle cucine asiatiche di Cina e Indonesia. Messico e Francia un po’ a sorpresa non vanno invece oltre il settimo e l’ottavo posto. Spesso sono infatti considerate tra le cucine più buone al mondo, ma secondo gli esperti di TasteAtlas evidentemente non è così.

A completare la top ten ci sono invece Spagna e Perù. Tornando all’Italia invece, c’è un altro primato che possiamo celebrare, ossia quello relativo al miglior formaggio del mondo. Ad aggiudicarselo è il Parmigiano Reggiano che ha battuto la concorrenza di altri 1377 formaggi. Dominio tutto italiano sul podio, visto che le altre posizioni sono occupate dalla mozzarella di bufala campana e dallo stracchino. Trionfo tricolore anche per quant riguarda le città dove si mangia meglio. Ebbene sì, il podio mette a segno una vera e propria tripletta, visto che le tre città scelte sono rispettivamente Roma, Bologna e Napoli.

I punti chiave…