Miglior cibo per gatti secondo Altroconsumo da comprare al supermercato

Sempre più persone hanno animali domestici che considerano come parte della famiglia e a cui acquistano il cibo migliore in commercio. Scegliere non è facile. Qual è il miglior cibo per gatti nel 2023? Per rispondere alla domanda facciamo riferimento all’ultimo test condotto da Altroconsumo sulle confezioni di umido e secco in vendita nei miglior supermercati italiani. Ogni articolo presenta un voto in cifre, il giudizio finale e il prezzo medio a confezione, nonché le indicazioni sul formato e la tipologia del cibo (se umido o secco). Siete curiosi di sapere la classifica di Altroconsumo? Non perdiamo altro tempo allora: ecco a voi i 20 migliori cibi per gatti in vendita al supermercato.

Classifica miglior cibo per gatti: la top 20 di Altroconsumo nel 2023

Felix Le Ghiottonerie con Pollo – 77 – Qualità Ottima – Prezzo medio 0,68 euro a confezione (formato 100 grammi, umido)

Natural Trainer Bocconcini in Salsa con Pollo con Estratto di Mirtillo Rosso – 77 – Qualità Ottima – Prezzo medio 0,97 euro a confezione (formato 85 grammi, umido)

Coop Amici Speciali Bocconcini in Salsa con Pollo e Fegato – 74 – Qualità Ottima – Prezzo medio 0,33 euro a confezione (formato 100 grammi, umido)

In The Nature Paté Adult Chicken – 72 – Qualità Ottima – Prezzo medio 0,88 euro a confezione (formato 85 grammi, umido)

Esselunga Mao Mousse con Pollo – 71 – Qualità Ottima – Prezzo medio 0,39 euro a confezione (formato 85 grammi, umido)

Almo Nature HFC Complete con Pollo e Carote – 71 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,19 euro a confezione (formato 70 grammi, umido)

Natures Menu Beef & Chicken Adult Complete Meal – 70 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,40 euro a confezione (formato 100 grammi, umido)

Kitekat con Pollo in Gustosa Salsa – 70 – Qualità Ottima – Prezzo medio 0,38 euro a confezione (formato 100 grammi, umido)

Schesir Bio Adult Cat Pollo – 69 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,10 euro a confezione (formato 85 grammi, umido)

Select Gold Classic Fit Adult Chicken Paté (Pollo) – 68 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,12 euro a confezione (formato 85 grammi, umido)

Hill Science Plan Hill’s Science Plan Feline Adult With Chicken – 66 – Qualità Buona – Prezzo medio 16,10 euro a confezione (formato 1,5 kg, secco)

Sheba Selezione in Salsa con Pollo – 66 – Qualità Buona – Prezzo medio 0,68 euro a confezione (formato 85 grammi, umido)

Adoc Day By Day con Pollo e Prosciutto – 66 – Qualità Buona – Prezzo medio 0,63 euro a confezione (formato 85 grammi, umido).

Le altre

Ultima Cat Adult Pollo – 65 – Qualità Buona – Prezzo medio 7,75 euro a confezione (formato 1,5 kg, secco)

Petfriends Conad Bocconcini in Salsa con Pollo e Tacchino – 65 – Qualità Buona – Prezzo medio 0,34 euro a confezione (formato 100 grammi, umido)

Purina Pro Plan Paté Adult Ricco in Pollo – 65 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,02 euro a confezione (formato 85 grammi, umido)

Oasy Adult con Pollo Bocconcini in Salsa – 64 – Qualità Buona – Prezzo medio 0,70 euro a confezione

Expecial Cat Adult Goloserie in Salsa con Pollo – 64 – Qualità Buona – Prezzo medio 0,63 euro a confezione (formato 100 grammi, umido)

Advance Cat Advance Adult Chicken and Rice – 64 – Qualità Buona – Prezzo medio 12,99 euro a confezione (formato 1,5 kg, secco)

Carrefour Croccantini con Pollo e Tacchino – 63 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,04 euro a confezione (formato 400 grammi, secco).

Migliori crocchette per gatti secondo Altroconsumo

In commercio esistono moltissime crocchette e cibo umido per gatti, Altroconsumo ha analizzato le marche migliori arrivando a scegliere quelle al top da acquistare. Felix Le Ghiottonerie con Pollo e Natural Trainer Bocconcini in Salsa con Pollo con Estratto di Mirtillo Rosso, si confermano, quindi, quelle con il punteggio maggiore.