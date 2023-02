Migliore cibo umido per gatti nel 2023 secondo l’ultimo test

In Italia e non solo, sempre più persone possiedono gatti o animali domestici e il mercato del cibo per animali è molto fiorente. La rivista tedesca Oko-Test ha condotto un’indagine su 21 cibi umidi per gatti adulti, di cui 15 classici e 6 biologici. Oko-Test si è avvalsa dell’aiuto di un laboratorio, a cui ha affidato l’analisi su vitamine aminoacidi e sali minerali di ciascun prodotto. Lo scopo del test era di verificare se il cibo umido per gatti in vendita nei supermercati e nei negozi per animali abbia una quantità sufficiente di minerali, proteine, vitamine e aminoacidi, tutti elementi indispensabili per la salute dei gatti. A seguire scopriamo quali sono stati i risultati dell’indagine. Tra i prodotti presi in considerazione, vi sono diverse marche in vendita anche qui da noi in Italia. Ma quali sono, quindi i migliori cibi umifi per gatti?

Alimenti umidi, il nuovo test svela che non tutti sono davvero completi

Un primo dato importante da sottolineare: il costo della confezione non sempre garantisce un prodotto di qualità.

Da una parte può sembrare una notizia poco piacevole, dall’altra però apre le porte al risparmio, in quanto significa che vi è anche csenza dover spendere per forza di cose una fortuna, anzi. Un aspetto meno positivo è invece la presenza di livelli troppo alti di vitamina A, calcio e fosforo. Troppo alti, specifichiamo meglio, sulla base di quello che è il fabbisogno giornaliero. A semplice titolo esemplificativo, il fosforo se presente in grandi quantità può portare alla lunga a danni renali, specialmente quello idrosolubile.

La presenza in eccesso di una sostanza piuttosto che un’altra riguarda anche il calcio: se presente in dosi eccessive può portare a un mancato assorbimento del fosforo, portando così alla calcificazione delle ossa.

Classifica miglior cibo umido per gatti: i risultati dello studio di Oko-Test

Anche la vitamina A in eccesso è poco salutare per la salute dei gatti. Come chiariscono gli esperti intervenuti nel test della rivista tedesca, il rischio è che la colonna vertebrale dei gatti si irrigidisca. Invece è andata bene per quanto riguarda i livello di arginina e taurina, rispettati alla perfezione in tutti i prodotti presi in esame.

Sui 21 alimenti umidi per gatti, 6 hanno superato a pieni voti l’indagine. Tra loro ci sono anche Whiskas e Felix di Nestlè Purina. Meritano invece una valutazione pari a Buono il cibo per gatti Sheba, Purina Gourmet, Kitekat e Coshida (Lidl). Tra le confezioni di umido meno costose si annoverano dunque anche quelle a poco prezzo di Coshida, in vendita presso la catena di supermercati discount Lidl.