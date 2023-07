Migliori creme anticellulite 2023 per rapporto qualità-prezzo

È questo il periodo in cui in molti cercano le migliori creme anticellulite. Durante l’estate, infatti, si cerca di sfoggiare al mare una pelle più tonica è possibile. Se con meno inestetismi come le bucce d’arancia, ancora meglio.

La cellulite, come si sa, si presenta principalmente in alcune aeree del corpo come addome, fianchi, cosce e glutei per cui è molto evidente quando ci si reca al mare. Essa è causata dall’alterazione dell’ipoderma ovvero dallo strato più profondo della pelle, costituito soprattutto dal grasso. La cellulite, quindi, si verifica quando queste cellule adipose diventano più grandi e comprimono i vasi sanguigni. La conseguenza è che la pelle in superficie sembra una “buccia d’arancia”.

In commercio esistono vari tipi di creme antirughe e il noto comparatore Qualescegliere ha selezionato le migliori per rapporto qualità-prezzo grazie a test e recensioni degli utenti.

Le cause

Si cercano in commercio le migliori creme anticellulite senza però sapere che esse possono fornire solo effetti temporanei e non risolvere del tutto il problema.

Per ridurre la cellulite sono importanti una dieta e un esercizio fisico regolari nonché uno stile di vita sano. Prima di utilizzare una qualsiasi crema di questo tipo, comunque, ricordiamo che è obbligatorio leggere le istruzioni e fare una prova su una piccola area della pelle. Nel caso di particolari effetti cutanei, poi, si dovrà subito consultare un dermatologo.

Tornando alle cause che determinano la comparsa della cellulite, esse dipendono da vari elementi che si sommano tra di loro. Tra questi c’è anche la predisposizione genetica/ereditaria, lo stile di vita sedentario, il fumo, le bevande alcoliche, il consumo di alimenti grassi, il bere poco e l’utilizzo frequente di vestiti stretti e tacchi alti.

Inoltre la comparsa è legata anche all’età e a difetti posturali.

Il problema cellulite, purtroppo, accomuna sia gli uomini che le donne ma soprattutto queste ultime per colpa degli estrogeni che provocano una predisposizione alla ritenzione idrica. Inoltre perché il gentil sesso possiede un tessuto adiposo maggiore rispetto agli uomini.

Come detto, infine, le zone più soggette alla cellulite sono quelle dove l’ipoderma è maggiore come la parte esterna delle cosce, l’addome e i glutei. È minore, invece, sulle braccia e sulle ginocchia.

Migliori creme anticellulite 2023 per rapporto qualità-prezzo

Tra le migliori creme anticellulite 2023 secondo Qualescegliere c’è la Guam fanghi d’alga formula tradizionale. Ha ottenuto il punteggio di 9.2 su 10, quindi migliore, ed è stata anche testata. Il prezzo più competitivo si trova sul sito RedCare a 27,67 euro. I punti forti di questa crema sono la formula classica-naturale e che i risultati già si vedono dopo le prime applicazioni. Inoltre con essa la pelle diventa più elastica e soda e c’è la riduzione del giro coscia, delle adiposità e delle imperfezioni della pelle.

Vince per rapporto qualità-prezzo la Bionike Defence body anticellulite (400 ml) che ha ottenuto il punteggio di 9 su 10. Si risparmia se l’acquisto si fa presso la Farmacia Brembate in modalità online, costo 27,10 euro. Gli ingredienti principali di questa crema sono la caffeina, la carnitina, il mentolo, il peperoncino, la curcuma e lo zenzero. Per quanto riguarda invece i punti di forza, essi sono sicuramente la capacità del contenitore, la consistenza che è leggera e fluida nonché i tanti ingredienti di origine vegetale.

Un altro prodotto testato che ha ottenuto il punteggio di 8.5 su 10 è la Guam Tourmaline crema liporiducente che su Top Farmacia si può acquistare a 26,25 euro.

Riassumendo…

1. Durante l’estate, molte persone desiderano ridurre il problema cellulite

2. Ecco allora quali sono le migliori creme anticellulite secondo Qualescegliere

3. Nella top 3 ci sono la Guam fanghi d’alga formula tradizionale, la Bionike Defence body anticellulite e la Guam Tourmaline crema liporiducente.

[email protected]