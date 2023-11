La colazione è il pasto più importante della giornata, e la scelta dei cereali giusti può fare la differenza. Quando si tratta di corn flakes, trovare i migliori non è solo una questione di gusto, ma anche di qualità nutrizionale. L’offerta sul mercato, però, è molto vasta per cui ci si chiede quali scegliere. In aiuto arriva Gambero Rosso che ha coinvolto un gruppo di esperti che hanno valutato 24 tipologie e marche di corn flakes tra le più consumate nel nostro paese decretando le migliori.

I prodotti sono stati divisi in tre categorie: i classici al mais, quelli monoingrediente e quelli arricchiti con dolcificanti e vitamine senza aromi.

La prima ragione per cui le persone cercano i migliori corn flakes è il gusto. La colazione è un momento importante della giornata, e avere cereali che piacciono è essenziale per iniziare la giornata con il piede giusto.

I migliori corn flakes offrono un equilibrio perfetto tra croccantezza, sapore e la giusta quantità di dolcezza. Oltre al gusto, poi, la qualità nutrizionale è un fattore cruciale nella scelta di tali prodotti. Le persone sono infatti sempre più attente alla loro alimentazione per cui cercano opzioni che siano ricche di nutrienti e povere di zuccheri aggiunti.

Oltre a tutti questi elementi, anche l’opinione di esperti come Gambero Rosso potrebbe svolgere un ruolo significativo nella scelta. Spesso, infatti, è considerato come un riferimento autorevole che aiuta a prendere decisioni informate.

Migliori corn flakes da mangiare a colazione secondo Gambero Rosso

Gambero Rosso si è avvalso dell’aiuto di un gruppo di esperti per definire quali sono i migliori corn flakes da gustare a colazione. Questi ultimi, infatti, hanno valutato i diversi prodotti in un test d’assaggio alla cieca. I cereali sono stati gustati prima da soli e poi insieme all’acqua tiepida in quanto la presenza del latte avrebbe reso più lunga/problematica la degustazione.

Ebbene, dall’analisi emerge che i migliori sono i “Più Cereali BioCorn flave Bio”. Si tratta di prodotti realizzati da un’azienda di San Bassano in provincia di Cremona specializzata in articoli per la prima colazione. Quelli che hanno vinto sono monoingrediente ovvero contengono solo fiocchi di mais tostati e inoltre provengono da agricoltura biologica. Sono molto croccanti e dolci naturalmente: il prezzo medio di una confezione da 220 grammi è di 2,42 euro.

Seguono i corn flakes monoingrediente provenienti da agricoltura biologica “Baule Volante corn flave al naturale biologici”. Anche questi prodotti sono croccanti e saporiti naturalmente mentre costano più di altri. Il prezzo per 200 grammi oscilla, infatti, tra i 3,20 e i 3,52 euro.

Infine ci sono i “Carrefour BioCorn flave”, sempre biologici che hanno però tre ingredienti. Esattamente il mais al 92%, lo zucchero di canna e il sale). La confezione da 300 grammi in media costa tra 1,80/1,99 euro.

Per Altroconsumo, invece, i migliori cereali 2023 sono i Kellogg’s origina, i Nestle Go Free e i Misura Dolcesenza nonché i Più Cereali Bio Corn Flakes.

