Migliori cereali secondo Altroconsumo, ecco le marche di cornflakes premiate

Mangiare cereali a colazione è una consuetudine per molti italiani che al posto dei classici biscotti o brioche, preferiscono consumare i noti cornflakes, insieme a latte e yogurt. Non sempre è facile scegliere i migliori. In commercio, infatti, se ne trovano di moltissimi tipi e gusti. Senza considerare il prezzo, che pure ha un peso enorme per la scelta del prodotto che si vuole consumare. A venirci in aiuto nella difficile scelta è Altroconsumo, che ha stilato la lista delle migliori marche di cornflakes considerando il rapporto qualità prezzo ma anche ingredienti, etichette e valori nutrizionali. Vediamo, allora, quali sono i migliori cornflakes in commercio.

Scegliere i cereali per colazione non è facile, ecco la lista di quelli da comprare

Come anticipato, Altroconsumo, per stilare la classifica dei migliori cereali e cornflakes in commercio, ha considerato le informazioni presenti nelle etichette, ma anche il contenuto di zuccheri, calorie e proteine, nonché la presenza o meno di additivi che sono classificati secondo una scala che va da “accettabile, tollerabile, da tenere sotto controllo per alcune fasce della popolazione, poco raccomandabile e da evitare”.

La giuria ha poi assaggiato i cereali per testarli e li ha anche accompagnati a latte e yogurt o altri tipi di bevande. Quindi, dalla prova di assaggio, la valutazione delle etichette, delle confezioni e la composizione dei cereali è arrivato il risultato finale che ha premiato le migliori marche.

Kellogg’s Corn Flakes Original tra le migliori scelte

Altroconsumo ha specificato che solo due marche di cereali non hanno aggiunto zucchero e non hanno messo alternative alla formulazione. Il prodotto con più zucchero contiene 9 g su 100 g di prodotto. Ma quali sono, quindi, i cereali migliori per la colazione?

Il miglior prodotto, in questo caso, sono i KELLOGG’S CORN FLAKES ORIGINA considerati di buona qualità con un punteggio di 68 punti.

TRE MULINI (EUROSPIN) CORN FLAKES (miglior acquisto)

SCHAR CORN FLAKES

SARCHIO CORN FLAKES BIOLOGICO

JOE S FARM CORN FLAKES

CARREFOUR BIO FRAGRANTI FIOCCHI TOSTATI A BASE DI MAIS

CEREALVIT BIO CORN FLAKES.

Migliori cereali secondo Altroconsumo, ecco le marche di cornflakes premiate

Subito dopo ci sono i cereali NESTLE GO FREE CORN FLAKES, con 67 punti seguiti da MISURA DOLCESENZA CORN FLAKES e PIU’ CEREALI BIO CORN FLAKES, con 65 punti. L’analisi ha considerato anche quei prodotti di media qualità, quindi quelli che hanno meno di 65 punti. Tra questi troviamo:

Come anticipato, quindi, la nota rivista ha considerato due categorie di cornflakes, i classici corn flakes e quelli con frumento integrale e altri cereali. Si tratta di prodotti semplici, che hanno la fortuna di avere pochi additivi, poi non ci sono coloranti e conservanti. In alcuni ci può essere anche estratto di malto d’orzo. Oltre allo zucchero poi, come anticipato prima, molto dipende anche dal sale. Questo è presente nella maggior parte degli ingredienti. In questo caso, la quantità varia da un minimo di 0,7 g/100 a un massimo di 2,2 g.

Insomma, scegliere i migliori cereali da mangiare a colazione non è sempre facile, ma Altroconsumo ha cercato di dare una mano indicando quelli migliori in commercio. Il miglior acquisto risulta essere TRE MULINI (EUROSPIN) CORN FLAKES ma quello con i punteggi più alti è KELLOGG’S CORN FLAKES ORIGINAL. Alla fine, sul mercato ce ne sono davvero tanti su cui puntare per un’ottima colazione.