Migliori condizionatori e climatizzatori per l’estate 2023 secondo Altroconsumo

L’estate 2023 sta arrivando. Se il 1° giugno scorso è iniziata ufficialmente l’estate meteorologica, mancano ancora una decina di giorni invece per il solstizio d’estate, che segnerà il passaggio dalla primavera alla stagione più calda dell’anno. Quello che ci si aspetta è sempre lo stesso. Cosa? Semplice: temperature più alte, ondate di calore intenso e improvvisi fenomeni pronti a sferzare la penisola da nord a sud. Anno dopo anno, per far fronte alle giornate di afa, cresce il numero delle famiglie italiane che passa al climatizzatore. Chi sta valutando l’acquisto del suo primo condizionatore, può trovare utile la classifica stilata da Altroconsumo. Infatti, la nota associazione italiana ha condotto un’indagine sui migliori condizionatori e climatizzatori in vendita in Italia. Curiosi di conoscere qual è il miglior apparecchio in assoluto?

Classifica Altroconsumo dei migliori condizionatori e climatizzatori per l’estate 2023

Ecco i risultati dell’indagine di Altroconsumo sui migliori condizionatori e climatizzatori per l’estate di quest’anno.

Tra i parametri presi in considerazione si annoverano il costo annuo estivo, la classe energetica e il prezzo medio.

1 – LG FO9MT.NSM / FO9MT.U24 – 79 – Qualità Ottima – Costo annuo estivo 196,21 euro all’anno – Classe energetica estiva A+++ – Prezzo medio 1.200,00 euro – Migliore del Test – Miglior Acquisto

2 – TOSHIBA RAS-10PKVPG-E / RAS-10PAVPG-E (SUPER DAISEIKAI 9) – 77 – Qualità Ottima – Costo annuo estivo 224,60 euro – Classe energetica estiva A+++ – Prezzo medio 1.306,88 euro – Miglior Scelta Green

3 – MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-LN25VGW / MUZ-LN25VG – 77 – Qualità Ottima – Costo annuo estivo 188,24 euro all’anno – Classe energetica estiva A+++ – Prezzo medio 1.200,00 euro – Miglior Acquisto

4 – LG F12MT NSM / F12MT U24 – 76 – Qualità Ottima – Costo annuo estivo 214,34 euro all’anno – Classe energetica estiva A+++ – Prezzo medio 1.300,00 euro – Migliore del Test – Miglior Acquisto

5 – DAIKIN FTXM25R /RXM25R9 (PERFERA) – 74 – Qualità Ottima – Costo annuo estivo 185,21 euro all’anno – Classe energetica A+++ – Prezzo medio 792,80 euro – Miglior Acquisto

6 – DAIKIN FTXA25AW / RXA25A – 74 – Qualità Ottima – Costo annuo estivo 218,22 euro – Classe energetica estiva A+++ – Prezzo medio 1.250 euro

7 – DAIKIN FTXM35R / RXM35R9 (PERFERA) – 71 – Qualità Ottima – Costo annuo estivo 203,00 euro – Classe energetica A+++ – Prezzo medio 915,80 euro – Miglior acquisto

8 – MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-EF25VGK / MUZ-EF25VG – 71 – Qualità Ottima – Costo annuo estivo 210 euro – Classe energetica estiva A+++ – Prezzo medio 1.034 euro – Miglior scelta green

9 – SAMSUNG AR09TXCAAWKNEU / AR09TXCAAWKXEU (WIND-FREE ELITE) – 71 – Qualità Ottima – Costo annuo estivo 215,28 euro – Prezzo medio 999 euro – Miglior scelta green

10 – DAIKIN FTXA35AW / RXA35A9 – 70 – Qualità Ottima – Costo annuo estivo 247 euro – Prezzo medio 1.566 euro.

Migliori condizionatori e climatizzatori per l’estate 2023 secondo Altroconsumo

La palma di migliore del test, nonché di miglior acquisto, va al climatizzatore LG FO9MT.NSM / FO9MT.U24. L’elettrodomestico del marchio coreano ha raggiunto il punteggio di 79. Sul podio, in seconda posizione, il TOSHIBA RAS-10PKVPG-E / RAS-10PAVPG-E (SUPER DAISEIKAI 9), che si ferma a soli 2 punti dal vincitore. A pari merito in terza posizione il climatizzatore MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-LN25VGW / MUZ-LN25VG. Mentre il condizionatore Toshiba è stato premiato con l’etichetta di Miglior Scelta Green, quello di Mitsubishi si è guadagnato la palma di miglior acquisto.

