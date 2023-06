Migliori compagnie aeree del mondo: Skytrax ha annunciato i prestigiosi World Airline Awards 2023

“Il volo è la più grande conquista dell’uomo. Non è solo un atto di fuga, ma un’opportunità di guardare in alto e vedere il mondo da una prospettiva diversa” recita un utente Twitter. La domanda che sorge spontanea è quindi la seguente: quali sono le migliori compagnie aeree del mondo con le quali intraprendere un viaggio? Ad essa fornisce una risposta, come ogni anno, Skytrax. Quest’ultima è una società di ricerca e consulenza con sede nel Regno Unito che gestisce uno dei sistemi più completi di valutazione e classificazione dei vettori aerei. La classifica è realizzata sulla base dei sondaggi e delle indagini di mercato che in questo 2023 hanno coinvolto circa ventimila passeggeri da cento paesi di tutto il globo. Le compagnie aeree prese in considerazione, invece, sono state in tutto 325 mentre le votazioni ci sono state tra il mese di settembre scorso e maggio di quest’anno.

Le posizioni dalla 20 alla 10

È arrivata puntuale, come ogni anno, la classifica delle migliori compagnie aeree di Skytrax sulla base dei giudizi degli utenti. Ebbene, in ventesima posizione c’è la Delta Airlines che è americana con sede ad Atlanta. Si tratta della compagnia di bandiera degli Stati Uniti nonché di un vettore storico. In posizione numero diciannove c’è la Air Zealand, che come si evince dal nome, ha sede in Nuova Zelanda mentre al diciottesimo posto c’è la prima europea che è la British Airways.

Salendo la classifica, troviamo al diciassettesimo posto la Qantas Airways che è australiana mentre al sedicesimo c’è l’indiana Vistara. Quest’ultima ha sede a Gurgaon e hub presso l’aeroporto Internazionale Indira Gandhi.

In quindicesima posizione c’è invece la Fijj Airways (compagnia aerea di bandiera delle Fiji) mentre al quattordicesimo posto la Iberia (compagnia di bandiera spgnola). In classifica c’è poi in tredicesima posizione la Etihad Airways con sede ad Abu Dhabi mentre in dodicesima la svizzera Swiss International.

Le posizioni undici e dieci sono occupate infine rispettivamente dalla cinese Hainan Airlines e dalla Korean Air (compagnia di bandiera della Corea del Sud).

Migliori compagnie aeree del mondo: Skytrax ha annunciato i prestigiosi World Airline Awards 2023

I prestigiosi World Airline Awards 2023 sono stati comunicati a Parigi dove si sono riuniti tutti i leader dell’aviazione. Ebbene, tra le migliori compagnie aeree del mondo al nono posto c’è la taiwanese Eva Air mentre all’ottavo la Cathay Pacific (compagnia aerea di Hong Kong).

La posizione numero sette è dell’Air France mentre la sei della Turkish Airlines (compagnia di bandiera turca). Al quinto e al quarto postoci sono invece la giapponese Japan Airlines che consta di una flotta di 230 aeromoboli e la compagnia degli Emirati Arabi “Emirates” con base a Dubai che consta di 262 velivoli.

Sul gradino più basso del podio, al terzo posto c’è la giapponese Ana Nippon Airways che ha ottenuto i primi posti nelle categorie “migliori servizi aeroportuali” e “compagnia aerea più pulita del mondo”. Inoltre ha ottenuto i primi posti in quella “miglior servizio di assistenti di volo in Asia”.

Al secondo posto c’è invece la Qatar Airways che ha ottenuto il premio di miglior business class grazie alla sua “suite” e quello di miglior compagnia del Medio Oriente. In più, il premio di migliore lounge business class al mondo e quello di miglior servizio di ristorazione lounge business class al mondo.

Il primo posto 2023 va invece alla Singapore Airlines (compagnia di bandiera di Singapore) grazie alla sua dedizione al servizio clienti. È stata premiata inoltre come migliore compagnia aerea di prima classe, come quella con le migliori strutture di comfort di prima classe e come miglior vettore asiatico.

Riassumendo…

1. Skytrax ha annunciato i prestigiosi World Airline Awards 2023

2. La classifica delle migliori compagnie aeree è realizzata mediante le opinioni dei viaggiatori

3.

Ai primi tre posti ci sono la Singapore Airlines, la Qatar Airways e la Ana Nippon Airways.

