Compagnie aeree: ecco quali sono le più sicure del 2023 secondo la classifica di AirlineRatings

Gli ultimi anni, quelli della pandemia, non sono stati semplici per le compagnie aeree. La buona notizia è che la sicurezza non è mai venuta a mancare e a dimostrarlo c’è l’ultima classifica 2023 della AirlineRatings. Quest’ultima ha preso in considerazione 385 vettori (mondiali), gli incidenti (sia gravi che non che si sono verificati negli ultimi anni) e la documentazione sia governativa che delle associazioni più importanti.

Gli aerei sono da sempre considerati i mezzi di trasporto più sicuri al mondo e a dirlo ci sono anche i dati pubblicati a gennaio del 2019 dalla società di consulenza aeronautica To70 e dell’Aviation Safery Network. Da essi emerge che il rapporto tra vittime e passeggeri è il più basso rispetto, ad esempio, agli incidenti in auto, in moto ma anche con altri mezzi di trasporto.

Con quali compagnie aeree volare nel 2023, quindi, per essere più sicuri?

Volare è sicuro?

Tra le migliori compagnie aeree per sicurezza nel 2023 c’è la Qantas come rivela AirlineRating. Tale vettore nei suoi cento anni storia, ha spiegato il sito web che valuta le linee aeree, ha accumulato un record “di primati nelle operazioni e nella sicurezza”.

Ma perché il viaggio in aereo è definito tra i più sicuri? Perché i voli (anche delle low cost) hanno degli efficienti sistemi di manutenzione e sono controllati (rispetto ad altri veicoli) con più frequenza. Inoltre gli aerei sono progettati per resistere alle turbolenze, alle scosse e ai danni esterni. Proprio per questo la media degli incidenti che si registrano è molto bassa se si prende in considerazione il numero dei voli che decollano ogni giorno.

David Ropeik dell’Harvard University ha calcolato che (nel 2006) la probabilità di morire in un incidente aereo erano di 1 su 11 milioni.

Gli altri vettori

Inoltre anche per il New York Times l’aereo sarebbe un mezzo molto sicuro: si potrebbe infatti viaggiare per 123 mila anni senza avere problemi di sicurezza.

Come comunica AirlineRatings, tra le compagnie aeree più sicure del mondo, oltre alla Qantas c’è anche la Air New Zealand (vettore di bandiera della Nuova Zelanda). Quest’ultima ha base ad Auckland ed effettua un servizio no-stop verso cinquanta destinazioni circa.

C’è poi la Eithad Airways (compagnia di bandiera degli Emirati Arabi) che per i viaggiatori è ottima anche per puntualità, pulizia e buon servizio.

Inoltre la Qatar Airways (compagnia aerea di bandiera del Qatar), la Singapore Airlines e la Tap Air Portugal. E ancora, la Emirates, la Alaska Airlines, EVA Air, la Virgin Australia/Atlantic, la Cathay Pacific Airways, la Hawaiian Airlines e la SAS. Infine la United Airlines, la Lufthansa/Swiss Group, la Finnair, la British Airways, la KLM, la American Airlines e la Delta Air Lines.

AirlineRatings dalla data di lancio di giugno 2013 valuta la sicurezza, il prodotto in volo e la conformità alle regole Covid-19 di 385 compagnie aeree. Lo fa usando il suo esclusivo sistema di valutazione a sette stelle. Il caporedattore di AirlineRatings il cui nome è Geoffrey Thomas, ha comunicato che la valutazione è arrivata seguendo specifici criteri. Esattamente gli incidenti nell’arco dei 5 anni, quelli gravi negli ultimi 2 anni, i documenti dell’aviazione e delle associazioni, l’età della flotta, l’addestramento dei piloti e i protocolli Covid.

[email protected]