Migliori compagnie aeree del mondo 2022 per puntualità, opinioni clienti ed elaborazione reclami

Quali sono le migliori compagnie aeree del mondo? Se lo chiedono in molti, soprattutto coloro che hanno il timore di viaggiare.

L’estate si avvicina per cui già si pensa a quale potrebbe essere la meta di viaggio. Non è assolutamente presto per prenotare perché, come gli italiani sanno bene, anticipandosi con l’acquisto dei ticket di viaggio sarà possibile risparmiare davvero tanto. Non solo si pagherà meno il prezzo del biglietto aereo ma si avrà una più vasta scelta di appartamenti o alberghi. Se ne potranno infatti trovare molti di più (al centro del luogo in cui si prenota la vacanza) a costi abbordabili.

Chi si sposta in aereo e desidera scegliere il top, potrà consultare la classifica 2022 delle migliori compagnie aeree al mondo per puntualità, opinioni clienti ed elaborazione reclami stilata da AirHelp.

La classifica di AirHelp 2022

Per chi non la conoscesse, Airhelp è la piattaforma che aiuta i viaggiatori nel risarcimento dei voli, siano essi stati cancellati o con ritardo.

Essa ha stabilito una classifica delle migliori compagnie aeree che, secondo l’esperienza dei clienti, sono la Qatar Airways, la United Airlines e la Qantas.

La prima è la compagnia del Qatar che ottiene un punteggio di 8.11 su 10, esattamente 7.6 per puntualità, 8.9 per opinione dei clienti e 7.8 per l’elaborazione dei reclami. La Qatar Airways ha conquistato anche lo scettro della compagnia aerea dell’anno agli Skytrax 2022 per la settima volta. In più, il vettore è stato nominato migliore business class, migliore compagnia aerea nel Medio Oriente e migliore compagnia aerea per la ristorazione della lounge di business class.

La United Airlines, compagnia aerea statunitense, ha ottenuto invece il punteggio di 8.07 su 10, esattamente di 7.9 per puntualità 7.9 per opinione clienti e 8.4 per elaborazione reclami.

Tale vettore di recente ha annunciato il programma estivo 2023 che prevede l’aggiunta di nuovi servizi a tre città. Parliamo di Malaga (Spagna), Stoccolma (Svezia) ed Emirati Arabi Uniti. In estate, infatti, servirà 37 città in Europa, Medio Oriente, Africa e India per cui le destinazioni operate saranno maggiori di tutte le altre compagnie aeree statunitensi messe assieme.

Infine la Qantas (compagnia australiana) ha ottenuto 8.02 punti su 10, esattamente di 7.1 per puntualità 8.3 per opinione clienti e 8.7 per elaborazione reclami. Nel 2022 ha vinto anche il premio di Best Airline in Australia/Pacific.

Le altre

In quarta posizione tra le compagnie aeree migliori del mondo 2022 secondo Airhelp c’è l’Eithad Airlines (compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti). Il suo punteggio è di 7.98, esattamente di 8.1 per puntualità 8.7 per opinione clienti e 7.2 per elaborazione reclami.

Segue la Latam Airlines (holding con sede in Cile) che ottiene il punteggio di 7.95, più nel dettaglio 8.6 per puntualità 8.1 per opinione clienti e 7.1 per elaborazione reclami.

In sesta posizione c’è la Eurowings, la compagnia aerea low cost tedesca sussidiaria di Lufthansa. Ottiene un punteggio complessivo di 7.92 e 7.5 per puntualità 7.6 per opinione clienti e 8.7 per elaborazione reclami.

In ordine fino alla decima posizione, ci sono la China Airlines, l’American Airlines, la Japan Airlines e l’Austrian Airlines.

