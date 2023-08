Quali sono le migliori compagnie aeree low cost 2023 che operano in Europa e nel mondo? Ce lo rivela SkyTrax grazie al sondaggio annuale effettuato tra i consumatori. Rispondendo alle domande, infatti, i viaggiatori hanno espresso la loro opinione/soddisfazione sui diversi vettori.

Intanto, sempre più persone, prima di prenotare un qualsiasi volo, vogliono capire se quella compagnia è affidabile o meno. C’è chi desidera ad esempio sapere se la qualità dei servizi è buona e soprattutto se si tratta di compagnie sicure ovvero se ci sono investimenti continui nella manutenzione degli aeromobili. Altri vogliono invece sapere se il vettore è puntuale e molti se offre dei programmi fedeltà per premiare chi viaggia con frequenza.

La bella stagione è arrivata e in molti, chi prima e chi dopo, partirà per le tanto agognate vacanze. La classifica di SkyTrax, quindi, potrà fornire un valido aiuto a chi a delle remore a partire.

La migliore del mondo

Continua il grande successo dell’AirAsia che è stata nominata tra le migliori compagnie aeree low cost del mondo. Il primato arriva insieme a quello di Scoot (di Singapore) che si è aggiudicata il titolo di miglior compagnia aerea a basso costo a lungo raggio.

In merito al premio, il Ceo della AirAsia ha dichiarato che tutto lo staff è estremamente orgoglioso perché tale riconoscimento di eccellenza arriva da 14 anni consecutivi. Si tratta di un risultato straordinario che ovviamente riempie il cuore di umiltà e di gioia. Ha spiegato infine che la compagnia cercherà di salire ancora più in alto ascoltando la voce dei viaggiatori, adattandosi alle loro esigenze e fornendo pian piano servizi sempre più innovativi.

Seguono nella classifica al terzo posto dopo Scoot, la IndiGo (compagnia aerea a basso costo indiana), la Flynas (Arabia Saudita), la Volotea (spagnola) e la Transavia France.

Migliori compagnie aeree low cost 2023 d’Europa e del mondo secondo Skytrax

Nelle ultime posizioni dieci posizioni ci sono la Sun Country Airlines (Minnesota, States), la Southwest Airlines (Texas, Syates), l’AirBaltic (Riga, Lettonia) e Jet2.com (Regno Unito).

È l’AirAsia la migliore compagnia aerea low cost del mondo. Per quanto riguarda l’Europa, sul podio al primo posto c’è la Volotea. Carlos Munoz, il Ceo del vettore, ha espresso grande soddisfazione per il premio che arriva per la prima volta. Ha spiegato che fa parte del Dna dell’azienda prendersi cura dei suoi clienti fin dal primo momento, proponendo prezzi molto competitivi.

Seguono nella lista la Transavia France, l’Air Baltic (Riga, Lettonia), la Jet2.com (Regno Unito), la EasyJet (Regno Unito), la Vueling Airlines (Spagna), la Ryanair (Irlanda, Dublino) e la Eurowings (Germania). Infine la Wizz Air (Ungheria) e la Play (Islanda).

Per il Nord America, le migliori compagnie aeree 2023 sono la Sun Country Airlines con sede centrale a Minneapolis, la Southwest Airlines con sede centrale a Dallas e la Air Canada rouge con sede centrale a Montreal. In quarta posizione troviamo poi la Spirit Airlines a Miramar in Florida e l’Avelo Airlines con sede a Houston in Texas.

Riassumendo…

1. In vista delle tanto agognate vacanze in molti desiderano sapere quali sono le migliori compagnie aeree low cost

2. SkyTrax ha pubblicato per il 2023 una classifica in base alle opinioni degli utenti

3. Le migliori a basso costo del mondo sono l’AirAsia, la Scoot e la IndiGo

4. Le migliori europee sono la Volotea, la Transavia France e l’Air Baltic

5. E infine le migliori compagnie aeree del Nord America sono la Sun Country, la Southwest Airlines con sede centrale e la Air Canada rouge.

