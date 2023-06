Migliori città europee in cui vivere e trasferirsi in base alla qualità della vita

Quante volte abbiamo sognato di trasferirci in un’altra città, cambiare vita, mollare tutto e riniziare da capo o magari trovare un lavoro in una metropoli? Si parla spesso delle migliori città europee in cui vivere. Chi vuole cambiare vita, darsi una possibilità in una città europea famosa ma senza rinunciare alla qualità della vita, può dare un’occhiata al nuovo report “Europe’s 100 Best Cities”, che indica quali sono le migliori città europee in cui vivere e considera vari parametri.

Tra le migliori città in cui vivere c’è anche Roma

Tra questi sono considerate non solo le ottime opportunità di lavoro, ma anche l’efficienza delle infrastrutture, i trasporti, gli eventi culturali, le proposte culinarie e artistiche, così come la sicurezza e la qualità ambientale. In particolare, questi ultimi due aspetti sono molto importanti, in quanto vivere in una città sicura ma anche ricca di parchi e di verde è davvero importante. Non a caso, la prima città in classifica, quindi la migliore in assoluto in cui vivere, è Londra, che non ha pari per le opportunità di lavoro, gli eventi, i trasporti, ma anche la sicurezza e la presenza di parchi.

Londra ha saputo resistere alla Brexit e alla pandemia e si conferma la città più trattativa e una delle migliori al mondo.

Al secondo posto si trova Parigi, che al pari di Londra, non solo offre numerose opportunità lavorative e una ricca offerta culturale, artistica e culinaria, ma sta anche cercando di diventare vivibile e di porre più attenzione all’ambiente. Basti pensare alla decisione di aumentare le piste ciclabili e i parchi.

Sul podio c’è anche Amsterdam, un’altra città considerata molto vivibile e una delle migliori d’Europa per rifarsi una vita. Tra le prime 10 figurano anche Barcellona, Zurigo e Madrid. Nel caso della città svizzera, la qualità della vita è indubbia. Nella top 10 si trovano anche altre due città svizzere: Ginevra e Basilea. Roma, invece, si piazza ottava ed è stata premiata per la sua arte, la storia, l’incredibile offerta culturale, culinaria e i parchi. Tra le prime dieci figura anche Berlino, una città moderna e giovanile che è sicuramente imbattibile per quanto riguarda gli eventi culturali.

Migliori città europee in cui vivere e trasferirsi in base alla qualità della vita

Un’altra classifica, World’s Best Cities, fa riferimento alle migliori città del mondo “dove vivere, lavorare, investire, da visitare in una nuova realtà globale.” In questa classifica Roma si piazza al settimo posto. In questo caso, tra i parametri sono stati considerati “Luogo, programmazione, persone, prodotto, prosperità e promozione”. Ecco le migliori città in cui vivere secondo la seconda classifica in oggetto:

Londra

Parigi

New York

Tokyo

Dubai

Barcellona

Roma

Madrid

Singapore

Amsterdam

Praga

Los Angeles

Chicago

San Francisco

Berlino

Hong Kong

Washington

Pechino

Dublino

Istanbul

Las Vegas

Milano

Budapest

Toronto

Sydney

Seoul

Doha

Abu Dhabi

Osaka

Bangkok.

Guardando alle città italiane, quindi, si nota che sia Roma che Milano, molto spesso riescono ad ottenere ottimi piazzamenti e punteggi sopratutto per alcuni aspetti culturali e culinari.

Riassumendo