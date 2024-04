Arte, intrattenimenti, cultura, sono gli aspetti più importanti del turismo e lo sanno bene gli esperti di GuruWalk che hanno stilato la classifica con la top 10 delle migliori città da visitare a piedi. Naturalmente, la questione logistica ha la sua importanza in questo studio, poiché la possibilità di percorrere lunghi tratti altamente turistici senza dover prendere auto e mezzi pubblici è un requisito fondamentale a riguardo.

La classifica di GuruWalk

Ancora un bel traguardo per l’Italia, dopo quello ottenuto lo scorso anno per il turismo green riservato ai Paesi turistici più sostenibili.

Stavolta il riconoscimento riguarda le migliori città da visitare a piedi, con itinerari che permettono di godere al massimo delle attrazioni turistiche offerte dal luogo. Grandi numeri anche per la Spagna, che nella top 100 stilata dagli esperti mette in campo ben 28 città. Per stilare la classifica il portale ha preso in esame le prenotazioni effettuate da aprile 2023 fino al mese in corso, con ben 800 città esaminate e presenti in 120 Paesi. Fare un quadro totale di talesarebbe troppo, concentriamoci quindi sulle prime 10, ecco la top ten.

Al decimo posto abbiamo Porto, in Portogallo, caratterizzata da stradine che offrono importanti attrazioni e monumenti, come la Cattedrale, il Palacio de Bolsa, e la magnifica stazione São Bento. Nona posizione per Londra. L’Abbazia di Westminster e il London Eye, oltre al British Museum e alla National Gallery, sono tutte attrazioni da non perdere, e situate a poca distanza l’una dall’altra, perfette per una bella passeggiata a piedi. Ottava posizione per Amsterdam, in Olanda. Città tutta da ammirare a piedi, dalla sua fitta rete di canali e l’incantevole paesaggio. Tra le cose da visitare la Casa di Anna Frank e il Museo Van Gogh e il Rijksmuseum.

Miglior città da visitare a piedi

Per il settimo posto voliamo in Repubblica Ceca, per la precisione a Praga, caratterizzata da una affascinante architettura e soprattutto da un centro storico ricco di interessanti sorprese.

Il Castello di Praga, la Cattedrale di San Vito e l’Orologio Astronomico sono tre attrazioni da non perdere e si trovano a 30 minuti a piedi l’una dall’altra. In sesta posizione c’è ancora il Portogallo, stavolta con Lisbona. In 20 minuti di passeggiata si possono ammirare le tre principali attrazioni della capitale, ossia la Torre di Belém, il monastero dos Jerónimos, il Monumento alle Scoperte. Eccoci entrare nella zona calda con la quinta posizione occupata da. Finalmente l’Italia, con i suoi grandi centri storici ricchi di fascino e cultura. La piattaforma segnala in particolare modo Piazzale Michelangelo e la Galleria dell’Accademia.

Al quarto posto si ritorna in Spagna, con Madrid. Ricca di spazi verdi, si segnala in particolare modo per l’imprescindibile Parco del Retiro. Siamo sul podio, il gradino più basso è occupato da Barcellona. Sulla piattaforma a proposito della città spagnola si legge che si caratterizza per la “vibrante vita culturale, gli imponenti edifici modernisti e le spiagge urbane» la rendono una delle mete europee più indicate per organizzare tour a piedi. Passeggiare per le strade della città permette ai visitatori di esplorare il suggestivo Barri Gòtic (quartiere gotico), la Rambla e il mercato della Boqueria, offrendo un’esperienza completa che combina arte, storia e gastronomia”.

In seconda posizione troviamo invece Budapest, in Ungheria. Anche in questo caso cultura e architettura la fanno da padroni, ma la città si caratterizza anche per la spettacolare movida notturna. Infine, ecco la prima posizione occupata dalla nostra capitala. È Roma la migliore città da visitare a piedi secondo gli esperti. Secondo GuruWalk la città offre così tanto che i turisti hanno l’imbarazzo della scelta, e indubbiamente ridurre tutto alla zona del Colosseo è decisamente superficiale e non rende giustizia alla città eterna.

I punti più importanti…

Ecco la top ten delle migliori città da visitare a piedi: