Migliori città al mondo per gli studenti, bene le italiane

I nostri giovani hanno le loro esigenze, e quando si tratta di studenti tali necessità diventano ancora più specifiche. Ma quali sono le migliori città per gli studenti? Scopriamolo con una classifica che tiene conto di questi aspetti, cercando di carpire quelle che sono le necessità dei giovani che studiano. La buona notizia è che in classifica ci sono ben tre città italiane.

Il compromesso per studiare e divertirsi

Ci sono luoghi che offrono il giusto sfogo dopo una intera sessione di studio o una giornata di esami universitari. Che sia un giovane alle superiori o uno studente universitario, la città può offrire tanto sia per soddisfare le proprie passioni che le esigenze dedicate sempre allo studio. La classifica ci viene offerta da Qs Quacquarelli Symonds, nota per le classifiche in ambito universitario. Lo studio ha coinvolto tantissime città in tutto il mondo e prende in considerazione diversi fattori. Oltre alla qualità dell’università stessa, le città sono state esaminate anche per la qualità dei trasporti pubblici, elemento fondamentale per i giovani, il quale permette di raggiungere l’istituto nel miglior modo possibile.

Ci sono poi altri fattori come i servizi pubblici disponibili, i locali per giovani e la qualità della vita. Lo studio inoltre ha dato punteggi maggiori a quelle città che hanno almeno 250 mila abitanti e almeno due Università. Partiamo subito con la prima classifica che, purtroppo, non è un’italiana, nonostante in classifica, come detto, compaiano tre città del nostro paese. Al primo posto, dicevamo, c’è Londra. In effetti, molti studenti anche italiani scelgono il capoluogo inglese per i propri studi all’estero. Si tratta quindi della migliore città al mondo per gli studenti.

Migliori città per studenti

Con qualche punto in meno, al secondo posto troviamo Tokyo. La capitale nipponica è particolarmente amata dai giovani asiatici, naturalmente, ma risulta essere meta di studio anche per europei e americani. Il podio si conclude con Seoul, che appunto occupa la terza posizione.

Londra, Tokyo e Seoul sono le tre migliori città per studenti al mondo. La capitale britannica è una spanna sopra tutte, anche probabilmente per l’utilizzo della lingua, il quale è ormai da decenni quella più utilizzata al mondo. L’importanza dell’inglese rende quindi meno complicato per gli studenti stranieri adattarsi in una città estera. Per il quarto posto voliamo in Australia, dove troviamo posizionata Melbourne. Al quinto posto torniamo finalmente in Europa, con Monaco di Baviera e Parigi che occupano rispettivamente la quinta e la sesta posizione in classifica. Al settimo posto abbiamo invece Sydney, quindi nuovamente in Australia. Ottavo posto per Berlino, mentre subito dopo c’è Zurigo.

La top ten si chiude con Boston, negli Usa. Completata la top ten non ci resta che andare a caccia delle italiane. La classifica delle migliori città per studenti al mondo è infatti particolarmente lunga e comprende tantissime posizioni. Per vedere un’italiana dobbiamo però scendere addirittura al cinquantatreesimo posto, dove è posizionata Milano. È questa dunque la migliore città italiana per chi vuole studiare nel nostro paese. Al numero 56 troviamo invece la nostra capitale Roma, mentre la terza italiana in classifica è Torino, posizionata al 67esimo posto.

In sintesi…