Lavorare in Australia, quanto si riesce a mettere da parte?

Cambiare vita, magari per un periodo di tempo limitato, andando a lavorare in Australia. Perché no? Si tratta di un paese che offre tante possibilità e a quanto pare si guadagna davvero bene. Dopo le pesanti restrizioni durante il Covid, cosa che hanno fatto chiudere le frontiere della nazione, ora la terra dei canguri è tornata ad accogliere coloro che vogliono visitarla anche per motivi di lavoro. Ma quanto si riesce a mettere da parte? Il video di una ragazza spagnola postato su TikTok sta facendo il giro del web.

La potenza dei social

Ormai tutto ciò che riguarda il nostro quotidiano finisce sui social e potenzialmente può diventare virale. Basta trovare un argomento che sappia accendere la curiosità degli internauti. Il video postato dalla tiktoker spagnola ha fatto il giro del web, tanto che viene da chiedersi se ha guadagnato di più con i social o con la sua reale esperienza in Australia. a quanto pare, però, la ragazza ha fatto davvero un bel gruzzoletto rimanendo per 8 mesi nella terra dei canguri. Ed è per questo motivo che ha attirato l’attenzione del grande pubblico. Del resto, ormai sono tantissimi i giovani che vanno in Australia per lavorare.

Si contano infatti decine di migliaia di europei ogni anno.

La richiesta di manodopera è infatti altissima. Ma conviene davvero trasferirsi lì, magari per pochi mesi? A giudicare dal video, la risposta è assolutamente NO. Eppure, le rigide regole sull’immigrazione sono compensate dal fatto che il paese ha un’economia fortissima, un tasso di disoccupazione bassissimo e una elevata qualità della vita. Negli ultimi 10 anni sono infatti tanti gli italiani che sono andati in Australia per lavorare nelle fattorie o in altri settori economici. Ciò però non vuol dire che si riesca davvero a mettere da parte tanti soldi. Insomma, la domanda che tutti si pongono è: il gioco vale la candela? In altre parole, quanto si guadagna?

Lavorare in Australia, la risposta della ragazza spagnola

La tiktoker in questione ha deciso quindi di rispondere a questa domanda e pubblicare un video sul noto social TikTok.

“Bene, ragazzi! È arrivato il momento di rispondere alla domanda da un milione di euro: quanti soldi ho messo da parte in questi otto mesi in Australia? Io non dico niente, non faccio dichiarazioni di alcun tipo. Vi lascio il saldo del mio conto corrente bancario. Le conclusioni matematiche le lascio fare a voi”.

E con questa didascalia lancia lo screenshot del suo conto bancario. E sapete quanto c’è sopra? 170 dollari australiani, i quali equivalgono a circa 104 euro. Cos’è, uno scherzo? Purtroppo no. Avevamo affrontato l’argomento pensando che la ragazza ci avrebbe lasciati tutti a bocca aperta mostrando un conto in banca da svariate migliaia di euro per soli 8 mesi di lavoro. E invece, sul suo conto ci sono appena 100 euro. A questo punto, la domanda sorge spontanea: è ragionevole cambiare vita e andare dall’altra parte del mondo per guadagnare cosi poco? La fame la possiamo fare benissimo anche in Italia, potremmo concludere.

In realtà, non sappiamo che lavoro fa la ragazza, né quanto spende al mese per “capricci vari”, ossia togliendo affitto, alimenti e bollette. Ta i commenti c’è chi risponde con la sua esperienza, nella quale afferma di aver già messo da parte 20 mila dollari per 12 mesi di lavoro in Australia. Insomma, il dubbio rimane, ma l’esperienza della ragazza spagnola è decisamente scoraggiante come esempio.

Riassumendo…