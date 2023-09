Migliori capsule per caffè nel 2023 secondo l’ultimo test di Altroconsumo

Difficile resistere al profumo di caffè e lo sanno bene tutti gli italiani che ne consumano almeno una tazzina al giorno. Ma quale scegliere per non sbagliare? L’associazione dei consumatori Altroconsumo ha condotto una ricerca per eleggere le migliori capsule per caffè oggi in vendita nei supermercati e negozi specializzati italiani. Prestazioni eccellenti per i prodotti delle private label a marchio Esselunga e Conad, rispettivamente al primo e secondo posto. Per le capsule Conad Espresso 100% Arabica il doppio riconoscimento di Migliore del Test e Miglior Acquisto, mentre sul terzo gradino più basso del podio le capsule di Lavazza Crema e Gusto.

Classifica migliori capsule per caffè nel 2023 secondo il test di Altroconsumo

Esselunga Espresso Intenso – 73 – Qualità Ottima – Migliore del Test – 50% arabica 50% robusta – Prezzo medio per capsula 0,23 euro (sistema compatibile Nespresso)

Conad Espresso 100% Arabica – 73 – Qualità Ottima – Migliore del Test – Miglior Acquisto – 100% arabica – Prezzo medio per capsula 0,19 euro (sistema compatibile Nespresso)

Lavazza Crema e Gusto – 72 – Qualità Ottima – varietà di caffè non indicata – Prezzo medio per capsula 0,35 euro (sistema compatibile Nespresso)

Bialetti Intenso – 72 – Qualità Ottima – varietà di caffè non indicata – Prezzo medio per capsula 0,41 euro (sistema compatibile Nespresso)

Vergnano Espresso Cremoso – 72 – Qualità Ottima – Varietà di caffè 100% arabica – Prezzo medio per capsula 0,31 euro (sistema compatibile Nespresso)

Gimoka Classico – 72 – Qualità Ottima – Varietà di caffè non indicata – Prezzo medio per capsula 0,27 euro (sistema compatibile Nespresso)

Coop Espresso Colombia 100% – 71 – Qualità Ottima – Varietà di caffè non indicata – Prezzo medio per capsula 0,25 euro (sistema compatibile Nespresso)

Caffè Trombetta L’Espresso più Crema – 71 – Qualità Ottima – Varietà di caffè non indicata – Prezzo medio per capsula 0,24 euro (sistema compatibile Nespresso)

Caffè Carracci Selezione Napoli – 70 – Qualità Ottima – Alta % di robusta – Prezzo medio per capsula 0,39 euro (sistema compatibile Nespresso).

Le altre marche

Borbone Miscela Blu – 100 capsule – 70 – Qualità Ottima – Miglior Acquisto – Prezzo medio per capsula 0,19 euro (sistema compatibile Nespresso)

Nespresso Ispirazione Arpeggio – 70 – Qualità Ottima – Varietà di caffè non indicata – Prezzo medio per capsula 0,42 euro (sistema compatibile Nespresso)

– Caffè Corsini Gran Riserva Premium Coffee Selection Cremoso – 69 – Qualità Buona – Varietà di Caffè non indicata – Prezzo medio per capsula 0,21 euro (sistema compatibile Nespresso)

L’Or Ristretto – 68 – Qualità Buona – Varietà di caffè non indicata – Prezzo medio per capsula 0,36 euro (sistema compatibile Nespresso)

Kosè Intenso – 68 – Qualità Buona – Varietà di caffè 100% robusta – Prezzo medio per capsula 0,22 euro (sistema compatibile Nespresso)

Illy Classico – 67 – Qualità Buona – Varietà di caffè non indicata – Prezzo medio per capsula 0,44 euro (sistema compatibile Nespresso).

Scegliere il miglior caffè in capsule non è semplice ma la classifica di Altroconsumo ci viene in aiuto, consigliando i prodotti migliori. In particolare guardando al rapporto qualità prezzo, visto il caro-prezzo del caffè dovuto al cambiamento climatico.

Riassumendo

– Altroconsumo ha condotto un test sulle capsule per caffè in vendita nei supermercati e negozi specializzati italiani.

– L’unico articolo a vincere sia il premio di Miglior Acquisto che quello di Migliore del Test è il Conad Espresso 100% Arabica

– Al secondo posto, con una valutazione pari a 73 su 100, si posiziona l’Espresso Intenso di Esselunga.

– Terzo posto per Lavazza Crema e Gusto, che finisce a un solo punto di distanza dai primi due prodotti.

– Ai piedi del podio terminano le capsule per caffè Bialetti Intenso con lo stesso punteggio di Lavazza Crema e Gusto