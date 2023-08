Il caffè costerà sempre di più e ce ne sarà di meno, colpa dei cambiamenti climatici

Il caffè è una delle bevande più amate in Italia. Difficile trovare un italiano che non beve almeno un caffè al giorno. Per alcuni il caffè è un vero e proprio compagno di vita a cui è davvero impossibile rinunciare. I cambiamenti climatici, però, potrebbero mettere a repentaglio anche il consumo di caffè, insieme a quello del succo di arancia. I problemi sono essenzialmente due. Da un lato l’aumento della domanda e dall’altro i cambiamenti climatici che rischiano di trasformare la tazzina di caffè in un lusso. Ne ha parlato di recente in un approfondimento Today.

Il prezzo del caffè potrebbe aumentare

Il caffè è una delle bevande più amate al mondo, ne vengono servite 3 miliardi di tazzine, numero che è destinato ad aumentare entro il 2050. La domanda è sempre più alta e in tutto il mondo aprono catene come Starbucks e simili. Già negli ultimi 10 anni il consumo di caffè è raddoppiato, un trend che sembra destinato a crescere in tutto il mondo, anche se i prezzi non sono poi così bassi. Basti pensare che la catena Starbucks sta pensando di aprire un negozio ogni 9 ore in Cina per arrivare all’obiettivo di 9mila negozi come scrive Today. Un trend seguito da altri brand come Costa Coffee, Lavazza e Tim Hortons, secondo quanto riporta il Financial Times.

E aumentano anche i paesi amanti del caffè.

Se ad oggi i maggiori consumatori sono gli europei, gli americani, i russi e i giapponesi, si è notato che anche in India, Malesia, Sud Africa e Vietnam stanno aumentando le richieste. La maggior richiesta e il trend, insomma, faranno in modo che entro il 2030 ci sarà bisogno del 25% di caffè in più.

Il problema, però, è che i cambiamenti climatici rendono più difficoltoso seguire le coltivazioni di caffè.

Quindi, non solo il prezzo potrebbe aumentare ma sarà anche più difficile stare al passo. Questo perché i cambiamenti climatici, le temperature troppo alte, gli incendi e le alluvioni potrebbero rovinare tante coltivazioni come hanno fatto sapere i ricercatori della Columbia University. Insomma, il clima in peggioramento sta rendendo meno fruttuosi i raccolti. I produttori non trovano più tanto conveniente investire nelle piantagioni a causa del clima ballerino, la domanda è sempre più alta e non ci sono neanche più terreni da coltivare.

Problemi anche per il succo di arancia

Va male anche per il succo di arancia. In questo caso, il prezzo è arrivato a 3 dollari per libbra a causa dei cambiamenti climatici e gli uragani che lo scorso anno avevano distrutto le piantagioni in Florida, uno dei più famosi produttori. Non a caso anche la produzione è in calo.

Il caffè, insomma, in un futuro non tanto lontano, non solo potrebbe aumentare di prezzo a causa della forte domanda, ma anche diventare un lusso a causa dei cambiamenti climatici che stanno rovinando le piantagioni. Allo stesso modo è a rischio anche il succo di arancia.

Il caffè costerà sempre di più a causa dei cambiamenti climatici

Intanto per i prossimi mesi nuovi rincari sono previsti anche per benzina, mutui, gas, spesa alimentare, assicurazione e libri per la scuola. Tutto sembra aumentare e anche l’amato caffè rischia di diventare una bevanda non per tutti o almeno sarà più difficile consumarne 2-3 tazzine al giorno. Per adesso, però, godiamocelo e poi si vedrà.

Riassumendo