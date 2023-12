Stavolta la classifica fa incetta d’italiani, visto che nei migliori brand al mondo, 23 marchi su 100 sono appunto nostrani. Stiamo parlando di nomi che fanno della moda e del lusso i punti cardini della loro produzione. E infatti a stilare la classifica ci ha pensato il Global Powers of Luxury Goods 2023 di Deloitte. Andiamo a scoprire chi sono i vincitori.

Una classifica all’insegna del lusso

Moda e lusso, due concetti che vanno spesso a braccetto. E ci vanno a braccetto anche le italiane inserite in lista, anche se nessuna delle nostre aziende finisce nei piani alti.

A dire il vero, nella top 10 non giurano brand nostrani, nonostante la massiccia presenza di made in Italy. Come detto, siamo la nazione più rappresentata nella top 100, ma per quanto riguarda i super top del settore, l’Italia non c’è. E sveliamolo subito allora il vincitore di questa edizione 2023, si tratta diche si posiziona davanti a tutti e sconfigge anche la concorrenza di Kering. Il podio lo completa invece Compagnie Financière Richemon in terza posizione.

Al quarto posto troviamo l’americana The Estée Lauder Companies che precede Chanel. Al sesto posto c’è L’Oréal Lux, mentre al settimo troviamo la cinese Chow Tai Fook Jewellery Group Limited. A completare la top 10 troviamo poi Hermès, International SCA, Rolex e PVH Corp. E le italiane? Come detto, non v’è traccia di marchi italiani nella top ten. Per quanto riguarda il fatturato, in generale le vendute di tutti i brand in classifica hanno registrato un tasso di crescita del 19,4% rispetto all’anno prevedente. Ma ora andiamo quindi a caccia dei nostri connazionali nelle altre posizioni dello studio.

Migliori brand al mondo, le italiane

Passiamo ora a scoprire quali sono i grandi marchi italiani. Nella seconda metà della classifica formata da 100 migliori brand, troviamo Versace.

Orbita nella stessa zona anche Missoni, così come Moschino. Un altro colosso del settore che troviamo in questa posizione è Tod’s. Il folto gruppo si arricchisce della presenza dei seguenti marchi: Safilo, Brunello Cucinelli, Euroitalia, Dsquared2, Marcolin, Golden Goose, Liu Jo, De Rigo, Aeffe, Alberta Ferretti, Philosophy, Pollini, Morellato, Fashion Box, Replay, Furla, Pinko ed Etro. Con Dolce & Gabbana invece si sale in classifica e si passa alla prima metà della lista.è stato inserito nella prima metà della classifica dedicata ai top player del settore moda e lusso al mondo.

Fa meglio ancora Diesel, sempre inserito nella prima metà della graduatoria di Deloitte. Il brand è stato fondato da Renzo Rosso, imprenditore inserito nella classifica dei miliardari più ricchi d’Italia di Forbes. Siamo ormai nelle posizioni più prossime alla top 10 e al trentesimo posto ci troviamo Armani. Si tratta di uno dei colossi non solo del settore, ma dell’imprenditoria in generale, tanto che stata eletta come una delle migliori aziende al mondo nel 2023. Armani rappresenta il podio ristretto alle italiane, visto che altre due aziende hanno fatto meglio di lei in questa speciale classifica. Al 27esimo posto infatti ci troviamo Moncler. IN posizione numero 18, quindi la prima delle italiane, troviamo invece Prada. Per il brand è un’ulteriore prova della forza internazionale di cui gode l’azienda di Muccia Prada, la quale è al secondo posto tra le donne più ricche del paese.

