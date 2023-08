I 69 miliardari italiani del 2023 secondo Forbes

Forbes ha aggiornato la classifica dei 69 miliardari italiani in questo 2023. Non c’è più Silvio Berlusconi, scomparso un mese fa. In compenso ci sono i suoi cinque figli: Marina e Pier Silvio con 1,9 miliardi di euro a testa, Barbara, Eleonora e Luigi con 1,0 miliardi di euro ognuno.

Al primo posto si conferma Giovanni Ferrero, il miliardario più ricco d’Italia con un patrimonio pari a 40 miliardi di euro. Segue il re della moda Giorgio Armani, secondo con 12,4 miliardi di euro. Sul gradino più basso del podio ecco Sergio Stevanato e famiglia, terzi con 7,6 miliardi di euro.

Nella top 5 figura anche Piero Ferrari, davanti a Patrizio Bertelli e Miuccia Prada. Ma quali sono tutti i 69 miliardari di quest’anno? Scopriamolo insieme con la classifica completa di Forbes.

La classifica di Forbes di tutti i miliardari italiani aggiornata al 2023

La classifica vede sempre Ferrero al primo posto tra gli uomini più ricchi. Ma c’è anche Giorgio Armani sul podio come si può vedere.

1) Giovanni Ferrero: patrimonio di 40,0 miliardi di euro

2) Giorgio Armani: patrimonio di 12,4 miliardi di euro

3) Sergio Stevanato e famiglia: patrimonio di 7,6 miliardi di euro

4) Massimiliana Landini Aleotti: patrimonio di 6,9 miliardi di euro

5) Piero Ferrari: patrimonio di 6,7 miliardi di euro

6) Patrizio Bertelli: patrimonio di 5,8 miliardi di euro

6) Miuccia Prada: patrimonio di 5,8 miliardi di euro

8) Luca Garavoglia: patrimonio di 5,1 miliardi di euro

9) Giuseppe Crippa e famiglia: patrimonio di 4,3 miliardi di euro

9) Alessandra Garavoglia e famiglia: patrimonio di 4,3 miliardi di euro

11) Claudio Del Vecchio: patrimonio di 3,9 miliardi di euro

11) Rocco Basilico: patrimonio di 3,9 miliardi di euro

11) Leonardo Maria Del Vecchio: patrimonio di 3,9 miliardi di euro

11) Luca Del Vecchio: patrimonio di 3,9 miliardi di euro

11) Marisa Del Vecchio: patrimonio di 3,9 miliardi di euro

11) Nicoletta Zampillo: patrimonio di 3,9 miliardi di euro

11) Paola Del Vecchio: patrimonio di 3,9 miliardi di euro

11) Francesco Gaetano Caltagirone: patrimonio di 3,9 miliardi di euro

11) Remo Ruffini: patrimonio di 3,9 miliardi di euro

21) Giuseppe De’ Longhi e famiglia: patrimonio di 3,8 miliardi di euro

22) Brunello Cucinelli e famiglia: patrimonio di 3,4 miliardi di euro.

In lizza anche Luciano Benetton tra i miliardari italiani del 2023

22) Renzo Rosso e famiglia: patrimonio di 3,4 miliardi di euro

22) Giuliana Benetton: patrimonio di 3,4 miliardi di euro

22) Luciano Benetton: patrimonio di 3,4 miliardi di euro

26) Susan Carol Holland: patrimonio di 3,3 miliardi di euro

26) Isabella Seragnoli: patrimonio di 3,3 miliardi di euro

28) Gustavo Denegri e famiglia: patrimonio di 2,9 miliardi di euro

28) Alberto Bombassei: patrimonio di 2,9 miliardi di euro

30) Paolo Rocca: patrimonio di 2,7 miliardi di euro

30) Gianfelice Rocca: patrimonio di 2,7 miliardi di euro

32) Alberto Prada: patrimonio di 2,5 miliardi di euro

32) Marina Prada: patrimonio di 2,5 miliardi di euro

34) Augusto Perfetti: patrimonio di 2,4 miliardi di euro

34) Giorgio Perfetti: patrimonio di 2,4 miliardi di euro

36) Domenico Dolce: patrimonio di 2,3 miliardi di euro

36) Stefano Gabbana: patrimonio di 2,3 miliardi di euro

38) Nicola Bulgari: patrimonio di 2,1 miliardi di euro

39) Maria Franca Fissolo: patrimonio di 2,0 miliardi di euro

40) Marina Berlusconi: patrimonio di 1,9 miliardi di euro.

Pier Silvio Berlusconi nella seconda parte della classifica

40) Pier Silvio Berlusconi: patrimonio di 1,9 miliardi di euro

42) Sabrina Benetton: patrimonio di 1,8 miliardi di euro

42) John Elkann: patrimonio di 1,8 miliardi di euro

45) Massimo Moratti: patrimonio di 1,7 miliardi di euro

46) Paolo Bulgari: patrimonio di 1,6 miliardid di euro

46) Romano Minozzi: patrimonio di 1,6 miliardi di euro

46) Manfredi Lefebvre d’Ovidio e famiglia: patrimonio di 1,6 miliardi di euro

49) Barbara Benetton: patrimonio di 1,5 miliardi di euro

49) Nerio Alessandri: patrimonio di 1,5 miliardi di euro

49) Federico De Nora: patrimonio di 1,5 miliardi di euro

52) Mario Moretti Polegato e famiglia: patrimonio di 1,4 miliardi di euro

52) Diego Della Valle: patrimonio di 1,4 miliardi di euro

54) Sandro Veronesi e famiglia: patrimonio di 1,3 miliardi di euro

54) Annalisa Doris: patrimonio di 1,3 miliardi di euro

54) Massimo Doris: patrimonio di 1,3 miliardi di euro

54) Simona Giorgetta: patrimonio di 1,3 miliardi di euro

58) Marco Squinzi: patrimonio di 1,2 miliardi di euro

58) Veronica Squinzi: patrimonio di 1,2 miliardi di euro

58) Lina Tombolato: patrimonio di 1,2 miliardi di euro

58) Giuliana Caprotti: patrimonio di 1,2 miliardi di euro

58) Marina Caprotti: patrimonio di 1,2 miliardi di euro

63) Antonio Percassi: patrimonio di 1,1 miliardi di euro

63) Luigi Cremonini e famiglia: patrimonio di 1,1 miliardi di euro

65) Barbara Berlusconi: patrimonio di 1,0 miliardi di euro

65) Eleonora Berlusconi: patrimonio di 1,0 miliardi di euro

65) Luigi Berlusconi: patrimonio di 1,0 miliardi di euro

65) Danilo Iervolino: patrimonio di 1,0 miliardi di euro

65) Fulvio Montipò e famiglia: patrimonio di 1,0 miliardi di euro.

La classifica conferma che anche nel nostro paese ci sono tantissimi paperoni, con patrimoni davvero da sogno. Basti pensare a Marina e Pier Silvio Berlusconi che hanno ciascuno un patrimonio pari a 1,9 miliardi di euro.

