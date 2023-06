I migliori antiacido naturali per non rovinarsi le cene estive

Finalmente l’estate è arrivata, e quale modo migliore per godersi la bella stagione che passare le serate all’aperto, magari in compagnia di amici? L’importanza di integratori antiacido naturali non è da sottovalutare in questi casi, perché non è inusuale in serate così piacevoli eccedere con gli alimenti. E in questo caso a risentirne di più è il nostro stomaco. Bruciare, acidità, nausea e gonfiore sono i sintomi più comuni in questo caso. Per questo motivo è importante usufruire di alcuni prodotti ad hoc che ci aiutano a digerire meglio e rimanere in forma.

Integratori perfetti per l’acidità di stomaco

Quali sono i migliori integratori per combattere l’acidità di stomaco? In questo caso parliamo di antiacido naturali, quindi prodotti che non presentano controindicazioni al nostro organismo. Vediamo insieme di quali si tratta e quanto costano.

Il primo consiglio che vogliamo proporvi è Polase Plus: si tratta di un integratore contenente potassio e magnesio, due minerali che aiutano a combattere la stanchezza e la pesantezza tipiche dell’estate.

Inoltre, il potassio contribuisce a regolare il pH dello stomaco e a prevenire l’acidità. Si presenta sotto forma di bustine effervescenti da sciogliere in acqua e da assumere una volta al giorno. Il prezzo medio è di 10 euro per 24 bustine.

Un altro importante antiacido naturale è Aloe Vera Succo: si tratta di un prodotto contenente succo puro di aloe vera, una pianta nota per le sue proprietà lenitive, cicatrizzanti e antinfiammatorie. Questa sostanza aiuta a proteggere la mucosa gastrica dall’azione irritante dell’acido e a favorire la guarigione delle ulcere. Si presenta sotto forma di liquido da bere puro o diluito in acqua e da assumere due volte al giorno.

Il prezzo medio è di 15 euro per 1000 ml di succo.

Passiamo al terzo consiglio del caso, ovvero Zenzero Capsule: tra i suoi ingredienti ci sono secco di zenzero, una spezia con effetti digestivi, carminativi e antinausea. Lo zenzero stimola la produzione di saliva e succhi gastrici, facilitando la digestione e contrastando il reflusso. Si presenta sotto forma di capsule da deglutire con acqua e da assumere prima o dopo i pasti. Il prezzo medio è di 12 euro per 60 capsule.

Migliori integratori antiacido naturali, altre soluzioni

Prosegue la nostra carrellata con altri prodotti davvero utili al fine di evitare fastidiosi problemi di stomaco. Ecco a tal proposito un altro prodotto, ovvero il Bicarbonato Plus: questo integratore alimentare contiene bicarbonato di sodio, un composto alcalino che neutralizza l’acido gastrico e allevia il bruciore e l’acidità. Inoltre, contiene anche vitamina C, che ha proprietà antiossidanti e rafforza il sistema immunitario. Si presenta sotto forma di compresse effervescenti da sciogliere in acqua e da assumere dopo i pasti o prima di coricarsi. Il prezzo medio è di 8 euro per 20 compresse.

Un altro prodotto che vi consigliamo è il Carbone Vegetale. Prima però vi ricordiamo di non trascurare anche altri importanti aspetti della nostra salute quando arriva l’estate, ossia creme abbronzanti che proteggono la nostra pelle. Per quanto riguarda invece il Carbone Vegetale, si tratta di una sostanza che assorbe i gas intestinali e le tossine presenti nello stomaco. Il carbone vegetale aiuta a ridurre il gonfiore addominale, la flatulenza e la sensazione di pesantezza. Si presenta sotto forma di capsule o compresse da deglutire con acqua o da masticare dopo i pasti. Il prezzo medio è di 10 euro per 60 capsule o compresse.

Passiamo poi alla Camomilla Tisana: esso contiene fiori essiccati di camomilla, una pianta con proprietà calmanti, antispasmodiche e antiinfiammatorie. La camomilla aiuta a rilassare i muscoli dello stomaco e dell’esofago, prevenendo il reflusso e il bruciore. Si presenta sotto forma di bustine filtranti da infondere in acqua bollente e da bere dopo i pasti o prima di coricarsi.

Il prezzo medio è di 5 euro per 20 bustine.

Concludiamo con la Menta Piperita Olio Essenziale: si tratta di integratore antiacido naturale cotenente olio essenziale di menta piperita, una pianta con effetti rinfrescanti, digestivi e antinausea. La menta piperita aiuta a stimolare la produzione di bile, facilitando la digestione dei grassi e contrastando il reflusso. Si presenta sotto forma di gocce da assumere con un cucchiaino di miele o di zucchero e da ripetere due o tre volte al giorno. Il prezzo medio è di 10 euro per 10 ml.