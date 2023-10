Per lo scalo di Milano Bergamo arriva un ottimo riconoscimento: è tra i migliori aeroporti d’Europa ovvero quello più apprezzato dai viaggiatori. Tale riconoscimento arriva da ACI World ovvero dall’associazione senza fini di lucro degli operatori aeroportuali che ha anche elaborato la classifica degli aeroporti più trafficati del mondo.

Ma perché cresce sempre più il numero di coloro che cercano tali indagini? Ebbene, perché spesso esse forniscono delle informazioni utili ai viaggiatori che le utilizzano per rendere la loro esperienza migliore.

Molte classifiche, infatti, sono importanti anche perché aiutano a pianificare gli itinerari in modo più efficiente e rendono i viaggiatori più tranquilli. Anche le compagnie aeree, molto spesso, prendono in considerazione i report sugli aeroporti quando pianificano le rotte. Grazie a essi, infatti, alle volte decidono quali includere o meno nella loro rete. Quelli ben valutati, quindi, possono essere più attraenti per le compagnie aeree e i passeggeri.

Milano Bergamo al top

Tra gli aeroporti più apprezzati per i servizi offerti ai passeggeri c’è quello di Milano Bergamo che ha ottenuto il riconoscimento 2023 da ACI World. Già nel periodo estivo è risultato tra i migliori in Europa per l’apprezzamento dei servizi offerti ma nell’ultimo periodo c’è stato un ulteriore incremento raggiungendo posizioni di vertice rispetto alla totalità degli aeroporti europei.

Tale dato è emerso a fronte di un questionario proposto agli utenti da ACI World. Giovanni Sanga, presidente di SacBo (Milano Bergamo Airport), è lieto di tale riconoscimento e ha aggiunto che tale scalo cercherà di garantire anche nel futuro i risultati raggiunti. Inoltre l’obiettivo sarà anche quello di produrre ulteriori miglioramenti laddove possibile.

Il riconoscimento indicato, per chi non lo sapesse, fa parte dell’indagine periodica sull’indice di gradimento manifestato dall’utenza. Esso rientra nella programma Asq di Airports Council International e coinvolge circa 330 aeroporti mondiali.

Lo scalo di Milano Bergamo è dunque tra i migliori aeroporti in Europa nella categoria 5-15 milioni di passeggeri grazie al grado di soddisfazione globale di 4,85 su 5.

Migliori aeroporti in Europa 2023: i più trafficati e apprezzati per ACI World

Se Milano Bergamo è tra i migliori aeroporti in Europa perché più apprezzato dagli utenti, quali sono invece gli scali più trafficati? Ebbene, sui primi quattro gradini del podio si piazzano in primis lo scalo di Atlanta poi quello di Dallas Fort Worth, poi Denver e infine Chicago. Tutti e quattro hanno confermato le medesime posizioni del 2021.

La novità della classifica 2022 è arrivata dallo scalo di Dubai che si è posizionato al quinto posto contro il ventisettesimo del 2021 grazie all’incremento dei passeggeri da 29.110.609 a 66.069.981. Nella medesima classifica figura anche l’aeroporto di Londra che ha fatto un notevole passo in avanti: dalla posizione 54 del 2021 è arrivato, infatti, alla numero 8. Stesso discorso per quello di Parigi che è passato dalla posizione 31 alla 10 mentre quello di Madrid dalla 42 alle 15.

Per quanto riguarda infine la classifica dei migliori aeroporti del mondo secondo SkyTrax la buona notizia è che l’Italia si è piazzata in posizione numero 13 con Roma Fiumicino. La vetta, invece, spetta al Singapore Changi Airport e poi all’Hamad International (Qatar) e al Tokyo International Airport.

Riassumendo…

1. Milano Bergamo è tra i migliori aeroporti in Europa per il giudizio degli utenti

2. Nella classifica degli scali più trafficati, invece, svettano quelli Usa per ACI World

3. Tra i migliori aeroporti del mondo 2023 secondo SkyTrax l’Italia è al 13° posto con Roma Fiumicino, un risultato più che eccellente.

