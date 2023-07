Migliori aeroporti 2023 secondo Skytrax: ce n’è anche uno italiano

Lo sapevate che nell’ultima classifica dei migliori aeroporti al mondo 2023 tra le prime quindici posizioni ce n’è anche uno italiano? Volete sapere qual è? Ebbene è quello di Roma Fiumicino che ha ottenuto per la prima volta cinque stelle e si piazza al tredicesimo posto. Si tratta di un ottimo risultato se si considera che lo scorso anno era solo ventiquattresimo. Ma conoscete davvero quest’aeroporto? Crediamo di no perché non tutti sanno che esso è il più grande d’Italia per superficie, ancor più di Malpensa, di Bergamo o Bologna. Inoltre, sempre nel nostro paese, Fiumicino è l’aeroporto più grande per traffico di passeggeri, in media sono circa 58 mila al giorno. L’anno scorso, poi, ha guadagnato un altro importante premio: è stato eletto miglior aeroporto d’Europa per la terza volta consecutiva aggiudicandosi l’Aci Europe Best Airtport Awards 2022. Detto ciò, ecco le prime quindici posizioni del 2023 comunicate dalla società di ricerca britannica specializzata nel settore che è SkyTrax.

Perché in molti si affidano alle classifiche?

Sapere quali sono i migliori aeroporti al mondo per molti è importante per diversi motivi.

In primis perché molti di essi semplificano il viaggio, hanno infatti delle strutture ben organizzate, delle procedure di sicurezza rapide e del personale cortese. Molti, poi, offrono una vasta gamma di voli diretti verso destinazioni nazionali/internazionali fondamentali. Si tratta in questo caso di hub di trasporto ben collegati grazie ai quali i passeggeri possono raggiungere con facilità molti luoghi senza la necessità di effettuare scali o attendere ore intere.

Anche la sicurezza è una forte preoccupazione quando si viaggia in aereo e i migliori aeroporti pensano anche a questo investendo risorse in tecnologie molto avanzate.

In più adottano delle procedure molto rigorose affinché i passeggeri stiano al sicuro come lo screening sui bagagli o i controlli di sicurezza avanzati.

E ancora, i migliori aeroporti offrono anche dei servizi aggiuntivi grazie ai quali l’esperienza di viaggio diventa migliore. Ad esempio, alcuni constano di strutture per riposare mentre altri di sale conferenze o aree gioco per i bambini.

Insomma, conoscere quali sono i migliori aeroporti potrebbe essere importante per ridurre lo stress, ottimizzare il viaggio e avere un’esperienza migliore durante i voli.

Migliori aeroporti 2023 secondo Skytrax: ce n’è anche uno italiano

I World Airport Awards sono i più prestigiosi riconoscimenti per il settore aeroportuale e nascono dal più grande sondaggio annuale sulla soddisfazione dei clienti degli aeroporti.

Ebbene, al primo posto della classifica Skytrax c’è il Singapore Changi Airport seguito dall’Hamad International Airport (a Doha nel Qatar) e dal Tokyo International Airport.

C’è poi l’Incheon International Airport a Seoul, il Charles de Gaulle a Parigi, l’Istanbul Airport, il Munich Airport e lo Zurich Airport. Infine troviamo il Narita International a Tokyo, il Madrid Barajas Airport. Il Vienna International Airport, l’Helsinki Vantaa Airtport e il Roma Fiumicino. Chiudono la top 15 il Copenaghen Airport e il Kansai International Airport (Osaka, Giappone).

