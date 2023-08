Le 5 migliori acque con il residuo fisso più basso: quali sono e perché sceglierle

L’acqua che beviamo ogni giorno è molto importante per il nostro organismo. Bere molta acqua aiuta a eliminare tossine, a idratarsi e regolare la temperatura corporea. Ecco perchè tutti consigliano di bere molto, almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, per rimanere in salute. Scegliere l’acqua da bere non è mai semplice, le acque non sono tutte uguali. Ci sono quelle con poco residuo fisso e quelle che hanno di più. Più il residuo fisso è basso e più l’acqua è leggera e pura. In questo caso sono dette minimamente mineralizzate e sono quelle che portano più benefici alla salute.

Ecco, allora, quali sono le migliori acque minerali con il residuo fisso più basso da poter acquistare al supermercato e quanto costano.

5 migliori acque, Acqua Lauretana

L’acqua Lauretana è una delle migliori al mondo e anche una di quelle che vengono considerate pure grazie al residuo fisso di 14 mg/litro.

Acqua Monterosa

Questa acqua proviene dalla sorgente di Graglia, nel Biellese, e viene anche imbottigliata in vetro per garantire la qualità. In sostanza è perfetta per chi cerca un prodotto depurativo, disintossicante e diuretico. Anche perché aiuta a prevenire i calcoli renali ed essendo povera di calcio e magnesio contrasta l’acidità del corpo. La si trova in vendita a circa 0,50 centesimi al litro.

L’acqua Monterosa è un’altra acqua con un residuo fisso di 14,7 mg/litro. Quindi molto basso. Proviene dalla sorgente di Riva Valdobbia, in Valsesia, vicino al Monte Rosa. Si tratta di un prodotto leggero, che aiuta a favorire la diuresi ed è anche povera di sodio, quindi è perfetta per chi soffre di ipertensione o ritenzione idrica. In vendita si trova a 0,40 euro al litro.

Acqua CRAI – Fonte delle Alpi

L’acqua CRAI – Fonte delle Alpi è un’altra acqua con un basso residuo. In questo vaso di 16,9 mg/litro. Ha origine dalla sorgente di Pian della Mussa, nel Parco Naturale delle Alpi Marittime, ed è molto pura e leggera, povera di calcio e magnesio e quindi aiuta ad eliminare tossine e in più bilancia il pH del corpo. Si trova in vendita a 0,30 euro al litro

Acqua Carrefour Monviso

L’acqua Carrefour Monviso, proveniente dalla sorgente di Fucine, nel Parco Naturale del Monviso, è un’altra acqua ideale per chi cerca un basso residuo: 22,6 mg/litro. Anche in questo caso abbiamo di fronte un prodotto leggero che depura l’organismo ed è povera di sodio, quindi va bene per chi soffre di ipertensione o ritenzione idrica. Si trova in vendita a 0,25 euro al litro.

Acqua Billa

L’ultima acqua che vi consigliamo è l’acqua Billa, che ha un residuo fisso di 23,7 mg/litro. Ha origine dalla sorgente di Martina, nel Parco Naturale delle Alpi Apuane, è molto leggera e pura e ugualmente è perfetta per favorire la depurazione dell’organismo e contrastare l’acidità del corpo. Si trova in venduta 0,20 euro al litro.

Le 5 migliori acque con residuo fisso più basso: quali sono e perché sceglierle

Insomma, le acque con il residuo fisso basso hanno molti benefici per il nostro corpo, depurano, sono diuretiche, disintossicanti e alcaline e aiutano anche a prevenire i calcoli renali. Si trovano facilmente in vendita a prezzi anche bassi.

Riassumendo