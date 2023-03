Anche l’acqua minerale è diventata un salasso ma in queste città costa di più

Con l’aumento del prezzo dell’acqua minerale, forse qualcuno inizierà a considerare anche quella casalinga? Non è un segreto che molte persone non amano bere l’acqua del rubinetto per svariati motivi. In italia, soprattutto, il fenomeno è molto diffuso e non è un caso che in tanti bevono di più l’acqua in bottiglia rispetto a quella casalinga. Secondo l’ultimo report Istat il 29,4% degli italiani non beve acqua del rubinetto e le punte maggiori si verificano in Sicilia, Calabria e in Sardegna.

Bere acqua minerale rispetto a quella del rubinetto ha profondamente modificato le abitudini degli italiani, tanto che nel 2022 i consumi di acqua minerale hanno raggiunto la cifra di 14,9 miliardi di litri. Si è notato, quindi, un aumento spropositato. Più volte, si è detto che bere acqua dal rubinetto è sicuro ma gli italiani non sembrano voler sentire ragione e continuano a preferire l’acqua minerale.

Aumenti prezzi acqua minerale, gli italiani non bevono quella del rubinetto

Il problema è che l’acqua minerale ha raggiunto prezzi davvero stratosferici. Secondo Assoutenti, infatti, l’acqua minerale nell’ultimo anno ha subito rincari non indifferenti. Solo in un anno un litro di acqua ha subito aumenti fino al 15% rispetto ad un anno fa. Il motivo è che gli italiani ne hanno consumata di più e ciò ha portato ad un rincaro del costo. In alcune città, oltretutto, il prezzo dell’acqua minerale è più alto.

Le città più o meno care

L’associazione ha stilato proprio una classifica in merito.

In decima posizione si trova Vercelli, dove una cassa di acqua costa mediamente 2,56 euro. Ma non va affatto meglio a Bologna, dove per 6 bottiglie si spendono 2,6 euro. Anche a Roma bere l’acqua minerale ha un prezzo più alto. Il prezzo medio per una confezione di acqua minerale è di 2,62 euro, un prezzo di soli due centesimi in più rispetto a Bologna.

Molto care sono anchedove per acquistare dell’acqua minerale in bottiglia si spendono 2,73 euro per 6 bottiglie. E bisogna considerare che giornalmente una famiglia di tre persone potrebbe consumare 3 o 4 bottiglie di acqua. Anche al’acqua costa di più. In media si parla di una cifra di 2,77 euro.

Tra le città care c’è anche Biella, dove per una confezione da un litro di minerale si spendono 2,81 euro.

Sul podio, invece, troviamo Gorizia, dove la spesa media è di 2,88 euro. Trento è seconda con un costo di poco più di 3 euro mentre la città più cara si conferma Bolzano. Dove per una confezione di acqua si arrivano a spendere anche 1,5 litri. Le più economiche sono Napoli e Bari dove si spendono rispettivamente 1,56 euro a confezione da 1,5 litri per 6 bottiglie e 1,76 euro.