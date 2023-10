Migliore tonno in scatola 2023 da acquistare al supermercato secondo Altroconsumo e Il Salvagente

Convenienza, versatilità e nutrizione: ecco i tre elementi che spingono molti consumatori a cercare il miglior tonno in scatola. Quest’ultimo è facile da conservare e ha una lunga durata. Può essere, infatti, facilmente stoccato in dispensa e utilizzato quando necessario, rendendolo una scelta conveniente per i pasti veloci o in situazioni in cui la freschezza del pesce non è garantita. In più, è incredibilmente versatile e può essere utilizzato in una vasta gamma di piatti. È un ingrediente comune in insalate, panini, pasta, pizze e molto altro ancora per cui la sua capacità di adattarsi a diverse preparazioni lo rende una scelta popolare in cucina.

Non c’è da dimenticare che è anche una fonte nutriente di proteine magre, omega-3, vitamine del gruppo B e minerali come il selenio. Questi elementi nutritivi sono importanti per una dieta equilibrata e molte persone scelgono proprio il tonno in scatola come modo conveniente per integrare questi nutrienti nella loro alimentazione. Qual è dunque il migliore del 2023 da trovare sugli scaffali dei supermercati? Ecco cosa dicono Il Salvagente, Qualescegliere e Altroconsumo.

Il numero di ottobre

Nel numero di ottobre 2023 de Il Salvagente ci sono i risultati dei test svolti per definire qual è il migliore tonno in scatola 2023. Sono stati esaminati 16 campioni di Maruzzella, Nostromo, Rio Mare, Angelo Parodi, Esselunga, As Do Mar, Consorcio, Palmera, Carrefour, Mareblu, Callipo, Coop, Md, Eurospin, Lidl e Conad.

Ebbene, dall’analisi è emerso che tutti i lotti analizzati sono privi istamina, la tossina responsabile della sindrome sgombroide che è un’intossicazione infida per la salute umana. Anche la concentrazione dei principali metalli pesanti è risultata positiva così come quella di mercurio. I campioni analizzati, infatti, hanno rispettato il limite di legge ovvero 1 mg/kg.

Le maggiori criticità rilevate da Il Salvagente riguardano l’etichettatura e le prove merceologiche. Sulla confezione non è obbligatorio indicare la zona Fao di origine ma molti prodotti lo hanno fatto lo stesso così come l’inserimento del metodo di pesca.

Nella valutazione è stato osservato e valutato anche lo stato del tonno inscatolato e da essa è emerso che quelli che hanno una struttura compatta con trancio non sbriciolato sono Angelo Parodi e Callipo.

Per quanto riguarda il sale, invece, anche se non ha inciso sul voto finale, è emerso che quello che ne contiene di meno è il tonno Consorcio: 0,48 grammi per 100 grammi.

Per quanto riguarda, infine, la qualità dell’olio la stragrande maggioranza dei prodotti testati usa quello d’oliva, il Consorcio invece l’extravergine mentre il Mareblu l’extravergine.

Migliore tonno in scatola 2023 da acquistare al supermercato secondo Altroconsumo e Il Salvagente

Oltre alla classifica dei migliori spaghetti da acquistare al supermercato, Altroconsumo ha effettuato anche quella del migliore tonno in scatola che però non è dell’anno in corso. In ogni caso, tra le marche migliori ci sono l’Asdomar a trancio intero e all’olio d’oliva, il tonno Selex all’olio di oliva e il Callipo all’olio d’oliva. C’è inoltre il prodotto dei fratelli Carli sempre all’olio di oliva.

Per Qualescegliere, infine, tra le marche migliori 2023 c’è Asdomar tonno a trancio intero. Per rapporto qualità prezzo, invece, vince il Rio Mare filo d’olio seguito dal Callipo all’olio d’oliva.

Riassumendo…

1. È arrivata l’ultima indagine de Il Salvagente sul miglior tonno in scatola da acquistare al supermercato

2. Per quanto riguarda il trancio che resta compatto e non si sfalda, al top ci sono l’Angelo Parodi e il Callipo

3. Per Altroconsumo e Qualescegliere c’è tra i migliori, in entrambi i casi, l’Asdomar a trancio intero.

