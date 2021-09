Migliore pesce surgelato: la classifica delle migliori marche in vendita al supermercato secondo Oko-Test

Oko-Test, rivista tedesca che si occupa di aiutare i consumatori ad acquistare i migliori prodotti in vendita al supermercato, ha posto sotto la sua lente d’ingrandimento il pesce surgelato, nello specifico il filetto di merluzzo e il merluzzo d’Alaska. Su quindici prodotti testati, soltanto tre non hanno superato l’esame, ottenendo un voto appena sufficiente o insufficiente.

A seguire l’elenco delle migliori marche in vendita al supermercato (anche in Italia).

Migliori marche di pesce surgelato in vendita nei supermercati italiani

Secondo l’analisi pubblicata dalla rivista Oko-Test, dei dodici prodotti che hanno conquistato una valutazione tra buono (quattro) e molto buono (otto) ce ne sono cinque presenti nel mercato italiano:

Pesce surgelato Lidl

Pesce surgelato Eismann

Pesce surgelato Aldi

Pesce surgelato Bofrost

Pesce surgelato Penny

L’indagine di Oko-Test sul pesce surgelato venduto nei supermercati

Partiamo dalle buone notizie: i laboratori non hanno individuato inquinanti nella totalità delle confezioni esaminate: nessun segno dunque di contaminazione microbica né valori superiori alla norma riguardo l’accumulo di nematodi e mercurio.

Lo stesso discorso vale per il clorato, sostanza che deriva da disinfettanti contenenti cloro, i quali spesso e volentieri vengono impiegati per trattare il pesce: anche se Oko-Test conferma la presenza di clorato nel pesce esaminato, sottolinea anche che è stato registrato un valore anomalo soltanto su uno.

Oko-Test ha puntato poi il dito contro i metodi di pesca utilizzati in questo momento in Europa e nel resto del mondo. Stando a quanto affermato dalla rivista tedesca, le reti a strascico rimangono il metodo di pesco più gettonato, senza capire che l’utilizzo delle reti distruggano a lungo andare la fauna marina. Anche per questo motivo nessuno dei filetti di merluzzo ha ottenuto dalla rivista Oko-Test la valutazione “Molto buono”, riservata invece al merluzzo dell’Alaska, che per la sua posizione geografica e le sue abitudini (non nuota vicino al fondo) può essere catturato in maniera più sostenibile con le reti da traino pelagiche, che a differenza di quelle da strascico non toccano il fondo.

