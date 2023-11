La pasta è uno dei prodotti più amati dagli italiani e difficilmente si rinuncia a mangiarla. Ne consumiamo in grandissime quantità, ecco perché si tratta di un business molto importante. Qual è la migliore pasta in Italia nel 2023? Per rispondere a questa domanda ci affidiamo all’ultimo test di Altroconsumo, la nota associazione italiana al fianco dei consumatori. Durante i test in laboratorio sono stati valutati diversi parametri, tra cui il contenuto di fibre e proteine, la presenza di grano tenero e quella di eventuali tracce di impurità.

Classifica migliore pasta in Italia nel 2023 secondo Altroconsumo

Libera Terra: 79

Linea Equilibrio di Esselunga: 74

Sgambaro: 72

Voiello: 69

Barilla: 66

De Cecco 66

La Molisana: 65

Rummo: 64

Viviverde di Coop: 63

Carrefour: 57

Conad: 54.

Per la prova in cucina, invece, l’indagine di Altroconsumo ha preso in esame il risultato dopo la cottura e l’aspetto a crudo. Per quanto riguarda il risultato dopo la cottura, gli aspetti presi in considerazione sono stati la collosità, l’assorbimento del sugo e la tenuta.

Al primo posto si posiziona Libera Terra, brand che riunisce diverse cooperative dell’associazione Libera. Seconda posizione per la linea Equilibrio di Esselunga, mentre sul gradino più basso del podio troviamo la pasta di Sgambaro, nota azienda veneta specializzata nella realizzazione della pasta fin dalla fine degli anni Quaranta. Tutte e tre hanno collezionato un punteggio superiore a 70.

A cambiare in maniera radicale è il prezzo. La pasta di Esselunga costa infatti molto di meno rispetto a quella delle altre due marche (Libera Terra da una parte e Sgambaro dall’altra): se quella di Esselunga costa meno di 1 euro, le altre due sono in vendita a un prezzo di 1,5 euro per mezzo kg.

Nel test di Altroconsumo troviamo altre tre private label come la linea Equilibrio di Esselunga: Viviverde di Coop (63 su 100), Carrefour (57 su 100) e Conad (54 su 100).

Sono presenti infine alcune delle marche di pasta più popolari oggi in Italia, tra cui Voiello (69 su 100), Barilla e De Cecco (66 su 100), La Molisana (64 su 100) e Rummo (64 su 100).

Anche in quest’ultimo caso le differenze di prezzo sono notevoli: si va dai 79 centesimi per la pasta Barilla agli 1,22 euro di De Cecco, mentre La Molisana si pone in posizione intermedia (99 centesimi in media).

Grazie a questo test, quindi, è possibile scegliere la miglior pasta in vendita al supermercato. Di recente, invece, avevamo visto quali sono i migliori spaghetti secondo Altroconsumo.

– Altroconsumo ha pubblicato di recente un nuovo test per rispondere a una domanda importante: qual è la migliore pasta in vendita nei supermercati italiani quest’anno?

– Al primo posto c’è la pasta di Libera Terra, con una valutazione pari a 79 su 100

– Secondo posto per la pasta della linea Equilibrio di Esselunga con un punteggio di 74 su 100

– Terza posizione per la pasta di Sgambaro, con un punteggio di 72 su 100

– Molto diverso il prezzo: la più economica è la pasta della linea Equilibrio di Esselunga con un prezzo inferiore a 1 euro, mentre i prezzi delle altre due marche si attestano intorno a 1,50 euro