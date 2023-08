Migliore città d’Europa da visitare, vince un’italiana

Arriva un riconoscimento speciale per il nostro paese, visto che i turisti hanno scelto una italiana come la migliore città d’Europa. Di quale si tratta? A decretarlo sono stati i lettori del The Daily Telegraph, il noto quotidiano britannico. Ma ora è tempo di scoprire di quale città si tratta.

I campioni siamo noi

Abbiamo un vero e proprio paradiso, eppure non ce ne rendiamo conto. Ancora una volta l’Italia viene vista come la meta perfetta per questa estate 2023 e a deciderlo sono i lettori di una rivista britannica, quindi non una premiazione di parte. Ma qual è la città d’Europa migliore per questa estate? La scelta è ricaduta su Venezia. È questa secondo il sondaggi la migliore città d’Europa, almeno per quest’anno. A dire il vero, il primato per il nostro paese è ancora più grande, visto che in generale i lettori hanno indicato l’Italia in generale come paese migliore in cui passare le vacanze. Nello specifico, poi, si sono concentrati su Venezia, ritenendola la città migliore in assoluto del vecchio continente.

Si tratta in effetti di un riconoscimento non da poco, visto che i lettori del The Daily Telegraph non sono pochi. Parliamo di una rivista molto autorevole, fondata addirittura nell’800 e che vanta ben 800 mila copie stampate ogni giorno. Bene anche Roma, che era tra le nomination per questo ambito premio. La romantica Venezia quindi non solo batte la capitale, ma anche Siviglia, mentre le altre candidate per il premio di ‘Best European Country 2023’ erano Grecia e Norvegia e, come abbiamo visto, a spuntarla è stata l’Italia. Insomma, un doppio premio per noi che non può che farci piacere. Eppure, sembra quasi che questa Italia venga bistrattata dai suoi stessi connazionali… e spesso non solo a parole, ma anche a fatti con comportamenti che rendono questo paese anche uno dei più problematici al mondo.

La migliore città d’Europa è Venezia

E già, la migliore città e il miglior paese da visitare quest’anno. Eppure la situazione spiagge nel nostro paese non è delle migliori, anzi abbiamo uno dei mari più inquinati al mondo, in particolare quello in Campania. Per quanto riguarda la città venta, Venezia è senza dubbio una delle più famose al mondo. Gli stranieri la chiamano Venice (dall’inglese) ed è caratterizzata da storia, cultura e bellezze naturali, su tutte quella della sua laguna. La notizia di tale riconoscimento ha fatto il giro del web un mesetto fa, tanto che anche il ministro Santanchè l’ha commentata:

“Non si tratta soltanto di un riconoscimento per le meraviglie italiane, il lavoro di un’intera filiera di professionisti e l’operato di promozione del Ministero del Turismo. Dev’essere, infatti, anche uno stimolo, un incentivo a proseguire su questa strada e a dare sempre il meglio, insieme, per conseguire obiettivi ancora più ambiziosi e dimostrare, giorno dopo giorno, di meritare l’ammirazione e l’amore che il mondo intero prova per la nostra splendida Italia. Un attestato che inoltre evidenzia l’importante investimento che il Governo sta facendo nel settore”.

Entusiasta anche Ivana Jelinic, presidente e ceo di Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo, la quale ha affermato quanto segue:

“Un’altra testimonianza di quanto l’Italia stia lavorando bene in termini di promozione del brand riconosciuto a livello internazionale da un pubblico molto attento ed esigente . Questo premio non solo ci inorgoglisce, ma consente anche di avere nuovi spunti di mercato per orientare l’offerta tenendo conto anche delle scelte dei lettori del giornale”.

