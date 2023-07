Mare più inquinato d’Italia, ecco di quale si tratta

Stavolta la classifica non ci accompagna tra le bellezze del mondo, ma tra le nostre stesse bruttezze. Ecco dov’è il mare più inquinato d’Italia grazie alla lista degli esperti, i quali hanno analizzato diversi fattori per decretare le varie posizioni.

Una classifica tutt’altro che lusinghiera

Lw spiagge bellissime del nostro paese rischiano di essere oscurate dall’inquinamento. Ma qual è il mare più inquinato d’Italia? Legambiente si è messa a caccia di informazioni per stilare una vera e propria classifica relativa alle spiagge più inquinate. Si parla di ben 13.229 infrazioni contestate nel 2022, ovvero 1,8 violazioni per ogni chilometro di costa. A fare numero sono soprattutto gli illeciti amministrativi, il quali sono cresciuti del 24,2% rispetto all’anno precedente, e le conseguenti sanzioni comminate (+47,7%). la classifica si basa dunque sul numero di infrazioni segnalate durante lo scorso anno, e si divide per regioni.

Partiamo subito con la decima posizione per scoprire chi si è posizionato nel fanalino di coda.

Mare più inquinato d’Italia, la top 5

In questa posizione abbiamo il mare delle. Sulle sue coste sono stati segnalati ben 173 reati e 278 illeciti amministrativi su un totale di 5000 controlli. La percentuale di violazioni è al 4% sul complessivo nazionale. Al nono posto abbiamo invece la Liguria. Sono 12 mila i controlli effettuati in questa regione lo scorso anno. I numeri ci dicono che ci son ostati 181 reati e 547 illeciti amministrativi, ovvero il 3,8% del totale nazionale. Ottava posizione per l’Abruzzo, dagli oltre 10 mila controlli sono emersi 207 reati e 387 illeciti amministrativi, per una percentuale complessiva del 4,4%. Settimo posto per la. I numeri ci dicono che sono 249i reati e 621 gli illeciti amministrativi., per una percentuale nazionale che arriva al 5,8%. La prima parte della classifica è completata dall’Emilia Romagna; 271 reati e 688 illeciti amministrativi (il 5,7% del totale).

Saliamo in quinta posizione con la Sicilia. Le spiagge bellissime dell’isola sono rovinate da una serie di reati e leciti che la portano ad essere tra le regioni con il mare più inquinato. Parliamo di 336 reati e 583 illeciti amministrativi, il 7,1% su scala nazionale. Al quarto posto abbiamo invece la Calabria, 344 reati e ben 1.018 illeciti amministrativi, siamo quindi al 7,3% delle infrazioni nazionali. Ed eccoci al podio, al terzo posto abbiamo il Lazio. Con quasi 13.500 controlli effettuati e l’11,4% di violazioni commesse sul totale nazionale questa regione è tra quelle con il mare più inquinato della nostra penisola. I reati segnalati sono 539. Gli illeciti 834. Per fortuna la regione si segnala anche per ottimi ristoranti low cost nei quali mangiare il pesce.

Al secondo posto la Puglia. 559 reati e 836 illeciti amministrativi, pari all’11,4% sul complessivo nazionale. Infine, la prima posizione: il primato terribile è guadagnato dalla Campania. Su poco più di 1 mila controlli si sono trovati 1.245 reati e 1.273 illeciti amministrativi, il 26,3% del totale nazionale. Questa dunque la situazione nel nostro paese, con la Campania al primo posto per quanto riguarda le regioni italiane con il mare più inquinato. Purtroppo, le bellezze del nostro paese, le quali si basano appunto principalmente sulle spiagge che i mari del sud possono offrire ai turisti, sono mortificate da una cattiva amministrazione e dall’incoscienza di molti cittadini.

In sintesi…