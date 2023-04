La migliore carta igienica da acquistare al supermercato secondo il test di Altroconsumo

La carta igienica è un prodotto indispensabile e non è un caso che sul mercato si trovano tante marche e modelli da acquistare. Basta girare un pò tra gli scaffali dei punti vendita per notare che se ne vendono di ogni tipo e anche formati diversi. Ultimamente va anche di moda anche la carta igienica green. Insomma, cè una vasta possibilità di scelta che non scontenta nessuno. Ma quali sono le migliori marche di carta igienica guardando anche al rapporto tra qualità e prezzo? A darci una interessante panoramica è Altroconsumo, che come sempre ha dedicato un ampio spazio al test su questi prodotti di uso comune.

Per analizzare i prodotti, il test ha considerato alcuni parametri tra cui il grado di resistenza e assorbimento, la facoltà d’uso e la piacevolezza ma anche l’impatto ambientale e le informazioni presenti in etichetta.

Migliore carta igienica da acquistare al supermecarto, c’è anche quella green

Nel test si è dato anche ampio spazio alla carta igienica green o ecologica, che ancora oggi viene criticata per il prezzo un pò più alto, ma anche per la durezza del materiale.

La lista

Negli anni, la carta igienica green è molto migliorata ma ad oggi rimangono ancora dei pregiudizi legati soprattutto al costo, al fatto che non è morbida e poco assorbente.Dal test, però, è emerso che i consumatori che l’hanno provata ne hanno decretato la qualità e anche il prezzo è migliorato, soprattutto se si parla di quelle a marchio dei supermercati. In generale, comunque, i consumatori, quando devono acquistare la carta igienica, danno valore maggiormente al costo e alla morbidezza e si fanno guidare proprio da questi parametri.

Vediamo allora quali sono i migliori marchi di carta igienica.

La migliore del test è risultata essere la carta igienica Nicky Supreme, considerata di ottima qualità. Mentre la carta igienica Grazie Natural Extra soft toilet paper è la migliore scelta green seguita da Coop Viviverde Carta igienica 100% riciclata. Tra quelle che hanno ottenuto ottimi punteggi troviamo anche Carrefour Ultra Comfort – deco, Acquam Tigotà Sensation, Floralys Lidl carta igienica extra soffice, Tenderly carezza di latte, Aquam Tigotà Comfort, Nicky Elite, Foxy Cotton e Carrefour Ultra comfort – morbida e spessa.

Ci sono poi i modelli che hanno ottenuto buoni punteggi:

Scottex Pulito completo

Regina Cartacamomilla

Scottex l’originale

Foxy Seta

Coop casa carta igienica zerotubo

Soft Dream Eurospin La morbida

Scottonelle Trama Air Pocket

The Cheeky Panda Carta igienica in bamboo

Floralys LIdl Morbida e resistente

Flou Md

Grazie Natural Extra soft toilet paper Ecolabel FSC riciclata

Esselunga per chi ama la natura Carta Toilette Ecolabel riciclata

Coop Viviverde Carta igienica 100% riciclata Ecolabel riciclata.

Quelle di qualità media, invece sono: Foxy Mega, Tenderly La carta igienica – Special edition, Acqua & Sapone Carta igienica maxi, Kokett aldi comfort, Conad verso natura eco Carta igienica, Regina Rotoloni, Soft dream Eurospin La lunghissima, Knosen Ikea carta igienica – turchese, Ecor Carta Igienica – toilet paper, Comprami” sempre 600 strappi garantiti. Insomma, come potete notare la scelta è vasta, ma questa lista può assolutamente venire in aiuto.