Migliore acqua naturale da acquistare al supermercato 2023 secondo Altroconsumo

L’ultimo test di Altroconsumo sulla migliore acqua naturale da acquistare al supermercato ci svela che le marche testate non sono tutte perfette. In diverse sono state trovate delle alte concentrazioni di metalli pesanti che sono presenti in modo naturale nel suolo.

Gli italiani sono i primi in Europa a consumare acqua in bottiglia e addirittura i secondi al mondo. Ogni cittadino, infatti, ne beve 208 litri in un anno mentre la media europea è di 106 litri. Questa, però, non è una buona notizia. Lo smaltimento e la produzione delle bottiglie di plastica, infatti, crea un impatto significativo sull’ambiente.

La plastica che serve per le bottiglie, infatti, non solo richiede risorse energetiche molto alte ma contribuisce anche alla produzione di rifiuti che possono persistere per molto tempo ed avere quindi gravi conseguenze sull’ambiente.

L’acqua del rubinetto è buona

In molti si chiedono qual è la migliore acqua naturale da acquistare al supermercato senza pensare minimamente a quella del rubinetto.

Quest’ultima è sicura al pari di quella della bottiglia perché proviene da falde sotterranee prodotte. Inoltre, è controllata periodicamente e, se necessario, è sottoposta a processi di purificazione in modo tale da risultare sicura per il consumatore.

Ovviamente, come spiega la Fondazione Veronesi, può succedere che impianti/tubature delle case non riescano a fornire una sicurezza totale dell’acqua del rubinetto. In tal caso, quindi, si dovrebbe far valutare l’impianto.

Sarebbe in ogni caso preferibile che tutti optassero per l’acqua del rubinetto perché così si ridurrebbe il quantitativo di plastica monouso che oramai è ovunque e non è facile da smaltire. Inoltre in questo modo si ridurrebbero le emissioni di anidride carbonica legate al trasporto delle bottiglie e al loro smaltimento.

Migliore acqua

In più, tutti potrebbero risparmiare del denaro prezioso.

L’associazione Altroconsumo nel valutare la migliore acqua da acquistare al supermercato ha tenuto in considerazione alcuni importanti parametri. Tra questi ci sono l’etichetta e il contenuto dei sali minerali come il calcio, il sodio e il magnesio. Questi ultimi sono importanti per il nostro organismo ma non devono essere presenti in quantità elevate. Sono stati poi controllati i metalli e i contaminanti come l’alluminio che non è ammesso nelle acque minerali naturali. In più, Altroconsumo ha verificato le caratteristiche ambientali delle bottiglie valutando alcuni fattori. Ad esempio, il peso complessivo dell’imballaggio, l’utilizzo del Pet di recupero e la presenza dell’etichetta in plastica. Tutte le bottiglie, oggetto del test, inoltre, sono state sottoposte alla prova praticità per capire se erano semplici da impugnare e se il tappo era semplice da aprire e chiudere.

Ha ottenuto il punteggio di migliore acqua naturale da acquistare al supermercato la Recoaro che nasce nell’incantevole Conca di Smeraldo. Quest’ultima è un’area naturalistica che si trova ai piedi delle Piccole Dolomiti che sono dei tunnel scavati all’inizio del secondo scorso grazie ai quali ci si può addentrare nel cuore della montagna e raggiungere l’acqua scavata nella roccia.

Inoltre c’è la Smeraldina che proviene dalla fonte di Tempio di Pausania e offre notevoli proprietà grazie all’azione del granito dei Monti di Deu. Nella lista c’è poi l’acqua Rocchetta la cui sorgente si trova nel cuore dell’Umbria e la Sorgesana che nasce dalle montagne rocciose nel parco regionale del Matese.

Riassumendo…

1. C’è un ultimo test 2023 di Altroconsumo che svela qual è la migliore acqua naturale da acquistare al supermercato

2. Sarebbe però scegliere l’acqua del rubinetto per non impattare sull’ambiente

3. La migliore acqua naturale è la Recoaro

4. Le altre sono la Smeraldina naturale, la Sorgesana e la Rocchetta naturale.

