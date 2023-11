Miglior olio extravergine di oliva in vendita nei supermercati secondo Altroconsumo

Qual è il miglior olio extravergine di oliva presente negli scaffali dei supermercati italiani? A darci la risposta è l’ultima ricerca di Altroconsumo, la nota associazione in prima linea per la difesa dei consumatori. Le prime tre marche sul podio sono Monini, Clemente e Carapelli, rispettivamente al primo, secondo e terzo posto con i prodotti Bios, La Terra dell’Olio e Bio. Non mancano in ogni caso le sorprese. A ridosso del podio, in quarta posizione, figura la private label Amo Essere in vendita nei supermercati Eurospin.

Monini Bios 100% italiano biologico olio extravergine di oliva – 78 – Qualità Ottima – Prezzo medio 8,34 euro a confezione – Migliore del Test

Clemente La Terra dell’Olio 100% Italiano Olio Extravergine di Oliva – 75 – Qualità Ottima – Prezzo medio 9,32 euro a confezione

Carapelli Bio Olio Extravergine di Oliva – 73 – Qualità Ottima – Prezzo medio 8,14 euro a confezione

Amo Essere Biologico (Eurospin) Podere del Conte 100% Italiano Biologico Olio Extravergine di Oliva – 73 – Qualità Ottima – Prezzo medio 4,79 euro a confezione

Carapelli Il Frantolio Olio Extravergine di Oliva – 71 – Qualità Ottima – Prezzo medio 5,41 euro a confezione

DeSantis 100% Italiano Olio Extravergine di Oliva – 71 – Qualità Ottima – Prezzo medio 6,13 euro a confezione

DeSantis Classico Olio Extravergine di Oliva – 71 – Qualità Ottima – Prezzo medio 4,43 euro a confezione – Miglior Acquisto

Conad Verso Natura Bio 100% Olio Italiano Biologico Olio Extravergine di Oliva – 70 – Qualità Ottima – Prezzo medio 5,73 euro a confezione.

De Cecco Classico Olio Extravergine di Oliva – 70 – Qualità Ottima – Prezzo medio 5,64 euro a confezione

Carapelli Oro Verde 100% Italiano Olio Extravergine di Oliva – 68 – Qualità Buona – Prezzo medio 8,90 euro a confezione

Farchioni Biologico Olio Extravergine di Oliva – 67 – Qualità Buona – Prezzo medio 6,90 euro a confezione

Monini Classico Olio Extravergine di Oliva – 66 – Qualità Buona – Prezzo medio 5,86 euro a confezione

Farchioni Olio Extravergine di Oliva – 65 – Qualità Buona – Prezzo medio 5,17 euro a confezione

De Cecco 100% Italiano Olio Extravergine di Oliva – 64 – Qualità Buona – Prezzo medio 8,46 euro a confezione

Zucchi Bio Olio Extravergine di Oliva – 62 – Qualità Buona – Prezzo medio 7,37 euro a confezione

Coop Origine Italiano Olio Extravergine di Oliva – 62 – Qualità Buona – Prezzo medio 7,25 euro a confezione

Olio Carli Fruttato Olio Extravergine di Oliva – 61 – Qualità Buona – Prezzo medio 9,80 euro a confezione

Sagra Classico Olio Extravergine di Oliva – 60 – Qualità Buona – Prezzo medio 5,79 euro a confezione

Filippo Berio 100% Italiano Olio Extravergine di Oliva – 57 – Qualità Media – Prezzo medio 8,40 euro a confezione.

Ottima posizione anche per Verso Natura, l’etichetta biologica in vendita nei supermercati Conad.

Come abbiamo visto già per la miglior pasta in vendita, anche per l’olio di oliva gli italiani cercano sempre il prodotto migliore, senza rinunciare alla qualità.

Riassumendo

– Altroconsumo ha condotto una nuova ricerca per eleggere il miglior olio extravergine di oliva in vendita nei supermercati italiani.

– Il migliore del test è l’olio Molini, che ha conquistato il primo posto con ben 78 punti.

– Secondo posto per l’olio extravergine di oliva Clemente, che ha chiuso in seconda posizione.

– Terza posizione per l’olio extravergine Carapelli.

– Ottime anche le private label, su tutte Amo Essere (Eurospin) e Verso Natura (Conad).

– Il miglior acquisto secondo Altroconsumo è infine l’olio DeSantis (Classico).