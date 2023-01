Il miglior latte italiano del supermercato senza farmaci e antibiotici secondo ultimo test

Il latte è uno dei prodotti più amati dagli italiani e molti lo usano non solo per fare colazione, ma anche per preparare dolci o pietanze. Insomma è uno degli alimenti che non manca quasi mai nel frigo. Qual è il miglior latte italiano senza farmaci e antibiotici in vendita nei supermercati? Una risposta univoca non c’è, ma grazie all’ultimo test condotto dalla rivista dei consumatori Il Salvagente è possibile farsi un’idea un po’ più chiara.

Sotto la lente d’ingrandimento sono finite le marche che vendono latte fresco e latte microfiltrato, con un livello di attenzione massimo circa l’eventuale presenza di agenti esterni quali farmaci e antibiotici. I risultati? Per certi versi sorprendenti, dato che si trovano nelle primissime posizioni alcune delle label più famose d’Italia. Di seguito andremo a snocciolare i dati della nuova ricerca condotta da Il Salvagente, inserendo anche la top 3 delle migliori marche secondo un sondaggio indetto tra i lettori della rivista.

Migliore latte italiano: i risultati dello studio de Il Salvagente

Ecco quali sono le migliori 9 marche di latte italiano secondo l’ultima indagine condotta dalla rivista dei consumatori Il Salvagente:

Miglior latte fresco in vendita nei supermercati italiani

Carrefour Original

Esselunga

Lidl

Miglior latte microfiltrato in vendita nei supermercati italiani

Esselunga Bio

Conad Più tempo

Parmalat Zymil

Latte biologico di Eurospin Pascoli italiani

Migliori prodotti in vendita secondo i risultati del sondaggio a cui hanno partecipato gli utenti de Il Salvagente

Coop latte fresco Alta qualità

Granarolo Bio intero

Mila intero latte Fieno Alto Adige

Il miglior latte fresco? Secondo l‘ultimo test condotto da Il Salvagente, le tre marche migliori sono Carrefour Original, Esselunga e Lidl.

Esselunga si conferma anche tra le migliori marche in relazione al latte microfiltrato, in compagnia di Conad più tempo, Parmalat Zymil ed Eurospin con il latte biologico Pascoli italiani. Prima di rendere noti i risultati del suo test, Il Salvagente ha promosso un breve sondaggio tra i suoi lettori chiedendo loro quale fosse per loro il miglior latte in vendita al supermercato. Le marche di latte vincitrici del sondaggio sono state Coop latte fresco Alta qualità, Granarolo Bio intero e Mila intero latte Fieno Alto Adige.

In totale, Il Salvagente ha analizzato 25 marche di latte fresco e microfiltrato intero. Le analisi sono state condotte esclusivamente sul latte 100% italiano, al fine di valutare la sicurezza, l’igiene e l’eventuale presenza di antibiotici. Rispetto al test condotto dalla stessa rivista nel 2020, è da sottolineare l’assenza di cariche batteriche e microtossine, nonché degli antibiotici. C’è invece ancora da lavorare sul valore nutrizionale del latte, ossia sulla sua qualità, determinata dalla presenza di sostanze fondamentali quali gli aminoacidi essenziali e la perossidasi.