Meteo weekend, dopo la tregua torna il maltempo, ecco dove piove

Nuovo Ciclone in arrivo per questo weekend, le previsioni meteo non promettono nulla di buono per sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre. Ma andiamo a scoprirne di più.

Previsioni meteo fine settimana

Il nuovo ciclone non interesserà tutto il nostro paese, andiamo quindi a vedere dove pioverà in questo week end e dove invece no.

Sabato nebbia in Val Padana, ma questa non è una novità, annuvolamento anche al sud, specie in Calabria. La giornata però sarà caratterizzata in linea di massima dal bel tempo in tutto il paese.

Le cose cambieranno durante la notte, dove si registreranno le prime piogge a nord ovest. Si tratta solo del preludio di ciò che ci attende per la domenica. Temporali attesi soprattutto nelle regioni settentrionali. Non mancherà la neve sui rilievi alpini, temporali sono attesi sulla Liguria, a tratti anche forti e accompagnati da rovesci o da locali nubifragi.

Pioggia più deboli anche in Umbria, Toscana e Lazio. Nel resto delle regioni del centro e del sud invece gli italiani potranno godersi una domenica più soleggiata.

