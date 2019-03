Meteo ultimi giorni di marzo 2019: neve e freddo in arrivo poi ancora anticiclone

La primavera è appena arrivata ma le previsioni meteo annunciano un grande cambiamento sul fronte climatico. Dopo un weekend con bel tempo e clima molto mite ovunque, l’ultima settimana di marzo si prospetta ricca di mutamenti meteorologici. Si passerà dai 20 gradi percepiti in molte regioni italiane a 10 gradi ovunque, o quasi.

Torna la neve fino al 27 marzo

Le previsioni meteo per l’ultima settimana di marzo si annuncia molto dinamica un pò come la stagione primaverile che da sempre è nota per i cambiamenti repentini di temperature e clima. Già dal pomeriggio di ieri le piogge hanno colpito le regioni del nord est arrivando stanotte al Centro, dall’Emilia Romagna, passando per Marche, Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Già da stamattina possibili nevicate giungeranno sulle aree appenniniche tosco emiliane, Appennino marchigiano ed abruzzese sui mille metri, pioggia e temperature in ribasso colpiranno coste marchigiane e dalla serata anche Puglia e Basilicata. Dal pomeriggio il maltempo arriverà fino in Calabria fino ai settori nord della Sicilia. Mercoledì 27 marzo sarà ancora maltempo sull’area ionica della Calabria e della Sicilia, mentre migliorerà altrove. Le temperature scenderanno anche di 10 gradi ovunque, facendoci dimenticare l’ultimo weekend di bel tempo.

I primi miglioramenti arriveranno da giovedì 28 marzo. Secondo i modelli del Centro Europeo per le previsioni a medio termine (ECMWF) dopo questa sciabolata invernale di 2 o 3 giorni, da giovedì l’alta pressione dovrebbe tornare ad impadronirsi della penisola portando anche temperature di 25 gradi al Nord e al Centro. In particolare l’alta pressione dovrebbe fare la sua comparsa tra giovedì e venerdì e avrà il suo culmine l’ultimo weekend di marzo, tra sabato 30 e domenica 31. Anche in questo caso, però, si parla di una situazione di breve durata perché già da aprile il clima potrebbe cambiare nuovamente.

Come potrebbe cambiare il meteo ad aprile

Già dalla prima settimana di aprile il clima potrebbe davvero fare le bizze e ancor peggio, secondo le previsioni a lungo termine, potrebbe andare tra Pasqua e ponte 25 aprile quando una fase di instabilità potrebbe portare moderato maltempo in tutta Italia. Ovviamente si attendono maggiori dettagli e certezze sulle previsioni meteo del mese prossimo.

