Meteo Italia, il peggio deve ancora arrivare: nuova ondata di gelo da nord a sud

Chi pensava di essersi messo il grande inverno ormai alle spalle, si sbaglia di grosso, il meteo non è affatto consolatorio verso gli amanti del caldo, in arrivo infatti una nuova ondata di gelo e neve da nord a sud. Tutta l’Italia sta per essere investita dal freddo.

Meteo Italia, il grande freddo

In arrivo correnti instabili che saranno causa di nuovi vortici ciclonici responsabili di nevicate e piogge che investiranno tutta l’Italia, fino a basse quote. La nuova settimana ha portato subito un netto peggioramento del tempo, con rovesci in particolare sulle coste tirreniche tra bassa Toscana, Lazio, Campania, Sicilia, Sardegna. Proprio l’isola sarda sarà inoltre teatro di precipitazioni particolarmente intense e stazionarie con locali temporali specie sui settori orientali. Nella giornata di oggi 22 gennaio, dopo le piogge del centro sud, si attendono in serata precipitazioni in Friuli Venezia Giulia e parte del Veneto Orientale con la possibilità di fiocchi di neve a quote di pianura.

Nella giornata di domani, la situazione peggiorerà invece al nord, con abbondanti precipitazioni sulle coste tirreniche ed in Liguria con la possibilità di locali temporali. In serata invece le regioni del nord potrebbero essere imbiancate, previsti infatti nevicate in Piemonte, Lombardia ed Emilia Occidentale. Il clou di questa settimana all’insegna del gelo però si avrà giovedì 24 gennaio. Previste infatti raffiche di burrasca a più di 80/90 km/h sui nostri Mari e rischio di mareggiate in particolare su Sardegna e Sicilia.

Rovesci e i temporali continueranno ad insistere su praticamente tutto il Centro Sud con fenomeni molto intensi specie sulle due Isole Maggiori e tra Lazio e Campania. Il grande gelo dovrebbe quindi tornare a dare tregua e prepararsi per un sereno week end a partire da venerdì 25, dove sono previste temperature più miti e tempo decisamente più sereno in tutto il paese, con possibili piogge localizzate soltanto tra Abruzzo e Marche. Per maggiori dettaglio consultare le previsioni meteo dei prossimi giorni.

