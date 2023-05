Meteo da incubo, temporali in settimana, anche nel ponte del 2 giugno

Non c’è pace per la bella Italia in questo periodo. Le previsioni meteo ci dicono che ci sarà ancora da fare i conti con il maltempo in settimana. Ponte del 2 giugno a rischio? Pare proprio di sì, almeno in alcune zone del bel paese. Le condizioni di pressioni medie infatti favoriranno l’insorgere di temporali. Scopriamo in quali città.

Una settimana di acquazzoni

Ebbene sì, ci attende una nuova settimana fatta di temporali, sia pomeridiani che serali. A complicare le cose stavolta c’è la grossa cellula di pressione presente tra la Scandinavia e il Regno Unito, fenomeno che sta influenzando pesantemente il nostro meteo. Tale fenomeno caratterizza un clima formato da una pressione che non è né alta, né bassa, cosa che permette di mantenere un tempo stabile nelle ore più fresche. In settimana, tale fenomeno si verificherà in mattinata, mentre come detto nel pomeriggio e nelle ore serali ci saranno forti acquazzoni.

La prima metà della settimana sembra essere quella più critica, a causa di un vortice ciclonico che transiterà molto lentamente a sud della Sicilia.

Il riscaldamento ulteriore dell’aria è atteso proprio nei giorni del punte del 2 giugno, cosa che provocherà temporali particolarmente intensi. Ma a questo punto entriamo nel merito e vediamo giorno per giorno cosa ci dice il meteo. Nella giornata di oggi, il vortice africano si farà sentire sin da subito sulle isole provocando annuvolamenti particolarmente pesanti. Le piogge però sono attese per le ore serali. Le zone più a rischio nel pomeriggio saranno Alpi/Prealpi e Appennino con fenomeni più diffusi al Nordovest. Le temperature invece saranno da periodo estivo, cioè intorno ai 28 gradi. Per domani invece confermata l’instabilità pomeridiana, ma stavolta i fenomeni saranno più frequenti in area appenninica al Centro Sud e meno sui settori alpini e prealpini.

Previsioni meteo della settimana, ancora temporali

In serata possibili temporali in Veneto, Lombardi e Piemonte.

Passiamo a mercoledì 31 maggio. Giornata complicata, visto che sarà caratterizzata da nubi irregolari causate ancora dal vortice africano. Non sono da escludere piogge a Nordovest e al Centro Sud sin dalla mattinata. È nel pomeriggio però che secondo il meteo ci saranno più possibilità di temporali. Il fenomeno dovrebbe interessare un po’ tutte le regioni, quindi per questa giornata previsto mal tempo su praticamente tutta l’Italia. Anche le temperatura dovrebbe subire una leggera diminuzione. Finalmente giovedì 1 giugno arriverà l’estate. Ma solo sul calendario, purtroppo. E già, perché anche questa giornata sarà caratterizzata dai temporali, soprattutto al Centro Sud, mentre nelle aree settentrionali del paese dovrebbero essere meno diffusi.

Per questa giornata si attende comunque un leggero aumento delle temperature. Ma veniamo finalmente al 2 giugno, giornata di festa per il nostro paese. Il meteo ci dice che il clima sarà caratterizzato da infiltrazioni fresche provenienti dal nord Europa, fenomeno che porterà a una più diffusa instabilità, soprattutto nelle pianure settentrionali, ma anche ad alcuni litorali del Centro Sud. La situazione si ripeterà identica anche nel weekend del 3 e 4 giugno. Insomma, avremo una settimana davvero particolare, con un contesto termico comunque caldo, a tratti addirittura afoso, ma con l’aggravante non di poco delle piogge che in alcuni casi si trasformeranno in veri e propri temporali. E di piogge forti ne abbiamo ben donde, visto quanto accaduto in Emilia Romagna a causa del maltempo, con il Governo che ora dovrà fare i salti mortali per rispondere all’emergenza.

Riassumendo…