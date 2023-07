Meteo, con Hot Storm storica tempesta di caldo africano: le zone più colpite e quando finisce

Il caldo record continua imperterrito a far soffrire milioni di italiani. Siamo tutti sulla stessa barca, difficile trovare refrigerio a meno di non tenere acceso il condizionatore 24 ore su 24. L’anticiclone africano Caronte è arrivato con tutta la sua forza e in questi giorni colpirà duro in buona parte del paese portando una vera e propria tempesta di caldo infernale, che gli esperti hanno già soprannominato hot storm. Tanto che in alcune città si preannuncia già un caldo storico. Ma quanto durerà questa ondata di caldo africano che sta rendendo la vita difficile un po’ a tutti? E soprattutto quali sono le città più o meno calde?

Caldo africano con Caronte, tempesta record di afa e temperature bollenti

Hot Storm, secondo gli esperti, sarà davvero una tempesta storica. A Roma tra oggi e il 19 luglio si attendono 43 gradi. Ma non andrà meglio nelle altre città, dove il caldo infernale si farà sentire forte e chiaro per più giorni.

Quello che ormai appare certo, è che fino al 19 luglio il caldo aumenterà sempre di più e di giorno si potranno percepire in tantissime città fino a 39 gradi. Questo soprattutto in Valpadana, a Bologna, Ferrara, Rovigo, Mantova, Alessandria, Pavia, Firenze e nelle città dell’Umbria. Andrà ancora peggio in Lazio e a Roma, dove si toccheranno punte di 43 gradi, mentre in Puglia, Sicilia e Sardegna, addirittura, si percepiranno 47 gradi.

Le zone più colpite saranno quelle interne della Sardegna, ma anche Siracusa, Agrigento e Catenanuova, dove le massime saranno di 46 gradi, e alcune città della Puglia con 45 gradi. Anche le notti continueranno ad essere tropicali con un alto tasso di umidità e temperature non al di sotto di 22-24 gradi.

Città da bollino rosso

Per la giornata di oggi, martedì 18 luglio, si prevede una giornata afosa e super calda sia al Nord che al Centro e al Sud. Mercoledì 19 luglio, arriveranno i primi temporali sulle Alpi, mentre nel resto del Nord, Centro e Sud il caldo sarà ancora afoso e bollente.

Nel frattempo aumentano anche le città da bollino rosso del ministero della Salute. Per la giornata di oggi il bollino rosso riguarda: Ancona, Venezia, Verona, Viterbo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Napoli, Palermo, Perugia, Frosinone, Latina, Messina, Pescara, Rieti, Roma e Trieste.

Con il bollino arancione troviamo Milano, Reggio Calabria, Bari, Catania, Civitavecchia e Torino.

Mercoledì 19 luglio, si confermano quasi tutte le città da bollino rosso di oggi e passano dall’arancione al rosso anche Bari, Catania, Civitavecchia e Torino, mentre Bolzano e Genova scendono al bollino giallo.

Ma quando arriverà una tregua?

Meteo, con Hot Storm storica tempesta di caldo africano: le zone più colpite e quando finisce

Come hanno anticipato gli esperti, infatti, dalla notte di mercoledì le Alpi e preAlpi saranno interessate da fenomeni temporaleschi e qualche acquazzone potrebbe coinvolgere anche il Nord Ovest. Soprattutto la zona tra il basso Piemonte e la Liguria occidentale. Da giovedì 20 luglio, quindi, queste zone potrebbero vedere una riduzione delle temperature. Mentre in Valpadana, ad esempio, i valori dovrebbero attestarsi tra i 33 e i 34°C. Sul resto del paese la settimana proseguirà con il caldo intenso e solo dal 26 luglio potrebbe arrivare una tregua anche se secondo Giulio Betti, climate expert del Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) tra il 20 e il 23 luglio il caldo potrebbe attenuarsi al Centro – Nord, soprattutto su Toscana e regioni settentrionali mentre sul versante medio adriatico bisognerà aspettare fino al 25-26 luglio.

Riassumendo