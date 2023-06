Meteo, altro che estate, ci sono temporali in arrivo, ecco dove

Gli italiani stanno già lamentando il caldo eccessivo degli ultimi giorni, ma niente paura, perché il meteo ci dice che nuovi temporali sono in arrivo. Se proprio questa afa non è nei vostri gusti, ecco che per fine giugno sarete accontentati. Si tratta probabilmente dell’ultima sfuriata prima della grande estate che ci attende. L’anticiclone delle Azzorre infatti sta lentamente conquistando tutto il Mediterraneo centro occidentale. In questo momento però il flusso instabile atlantico continua a percorrere l’Europa, cosa che provocherà appunto nuovi acquazzoni.

Temporali in arrivo, ma dove?

Il quadro settimanale si fa particolarmente interessante dal punto di vista meteo. I modelli vedono proprio un cedimento importante di tutto il campo barico, cosa che porterà a una saccatura atlantica che sarà in grado di portare anche forti condizioni di maltempo. Per la giornata di oggi, lunedì 26 giugno, è prevista una giornata di grande caldo su tutto il paese, fatta eccezione per Alpi e Appennino meridionale. Già da domani, martedì 27, le cose cambieranno. È attesa una perturbazione diretta verso l’Europa orientale che attraverserà parte del Nord Italia. Per questo motivo sono previsti dei temporali.

Ma dove? Le zone interessate sono le Alpi centro orientali poi anche su Prealpi, pedemontane e infine verso sera le pianure comprese tra la Lombardia, il Triveneto e l’Emilia Romagna.

Con tali fenomeni sono attese temperature in discesa, nelle zone nord-ovest del paese. Prevista anche la grandine. Per mercoledì 28 invece l’impulso si sposterà verso i Balcani, lasciando spazio per l’anticiclone nel nostro paese. Ciò comunque non impedirà l’attuarsi di alcuni fenomeni temporaleschi sulle Alpi occidentali e lungo l’Appennino centrale. Per giovedì 29 e venerdì 30 invece una nuova saccatura atlantica scivolerà sul paese. Tale fenomeno comporterà la presenza di forti temporali, soprattutto a Nordovest, Alpi e Prealpi e in parte anche al Centro ma qui prevalentemente sulle zone interne e nelle ore pomeridiane.

Meteo, un fine mese da inverno pieno

L’inverno sta arrivando, dicevano gli Stark. Eppure siamo in piena estate. Ormai gli esperti del meteo ci dicono che il clima sta cambiando anche in Italia, trasformando il nostro meteo verso tendenze sempre più tropicali. A tal proposito il mese di giugno si chiuderà con forte maltempo. Certo, non parliamo di veri e propri nubifragi come quello che ha causato il disastro in Emilia Romagna. Per la giornata di venerdì infatti piogge al Nord e su una parte del Centro, soprattutto Toscana, Umbria e Marche con temporali, nubifragi e grandinate. Ciò comporterà un netto calo delle temperature, soprattutto durante le ore in cui i temporali la faranno da padroni. Insomma, se questo caldo proprio non lo sopportate, allora ecco che stanno per arrivare alcuni giorni davvero freschi.

Se invece la pioggia non è rientra affatto nei vostri gusti, purtroppo dovrete farvene una ragione, poiché la fine del mese sarà appunto caratterizzata da maltempo e temperature in calo. Pensavate di passare il weekend al mare? Sarà importante quindi capire come sarà il meteo dell’1 e 2 luglio. Purtroppo per voi ci sono ancora brutte notizie. Infatti, questi giorni di sabato e domenica saranno caratterizzati ancora da forte instabilità climatica, cosa che confermerà le piogge e le temperature più basse in diverse zone del nostro stivale.

In sintesi…